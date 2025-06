Doma ho možno máte aj vy: Tento kuchynský pomocník môže spôsobiť vážne problémy. IKEA ho sťahuje z predaja, vráti vám peniaze

V bežnej domácnosti je to len nenápadný pomocník, ktorý síce každý milovník cesnaku rád používa, no nie každý ho rovnako rád následne čistí. Teraz však môže predstavovať aj skutočné riziko, nielen to, že sa pri jeho umývaní nahneváte.

Spoločnosť IKEA informovala, že z predaja sťahuje čierny lis na cesnak IKEA 365+ VÄRDEFULL, ktorý sa môže pri používaní rozpadnúť. V jedle tak môžu skončiť malé kovové kúsky, ktoré môžu ohroziť vaše zdravie.

Interné vyšetrovanie potvrdilo výrobnú chybu, pri ktorej hrozí, že sa počas lisovania uvoľnia drobné kovové časti. Tie sa môžu spolu s potravinami dostať do tela, čo predstavuje vážne riziko pre každého, kto lis používa.

IKEA vyzýva zákazníkov, aby výrobok prestali používať

Dotknutý výrobok nesie názov IKEA 365+ VÄRDEFULL a číslo produktu 201.521.58. Týka sa šarží od 2411 do 2522 a dodávateľa s číslom 50013. Podľa IKEY je možné lis rozpoznať podľa čierneho prevedenia a loga IKEA na hornej rukoväti.

Zákazníkom, ktorí lis na cesnak vlastnia, IKEA odporúča, aby ho okamžite prestali používať. Výrobok je možné vrátiť v obchodnom dome IKEA, a to aj bez dokladu o kúpe. Zákazník dostane naspäť plnú sumu.

Vrátiť by ho mali aj tí, ktorí ho dostali ako dar alebo kúpili z druhej ruky

Spoločnosť zároveň vyzýva verejnosť, aby na túto výzvu upozornila aj svoje okolie. Ak ste lis niekomu darovali, požičali alebo ho niekto kúpil cez bazár, stále platí možnosť vrátenia. IKEA prijme každý kus bez výnimky, ak zodpovedá opísanému modelu.

Pre viac informácií môžu zákazníci navštíviť stránku IKEA.sk alebo kontaktovať bezplatnú zákaznícku linku 02 32 11 65 12. IKEA sa za nepríjemnosti ospravedlňuje a zdôrazňuje, že ide o preventívne opatrenie, ktoré má zabrániť vážnym zdravotným následkom.