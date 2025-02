Doktorka Quinnová čoskoro oslávi 74. narodeniny, ale stále má guráž ukázať sa v plavkách. Takto zareagovala verejnosť

Herečka Jane Seymour, známa z ikonického seriálu Doktorka Quinnová, oslávi o pár dní 74. narodeniny. No pri pohľade na jej fotografie by ste tento vek rozhodne netipovali. Seymour je dôkazom, že vek je len číslo, a že aj po sedemdesiatke sa dá vyzerať skvele, a to aj bez drastických zásahov plastických chirurgov.

Na rozdiel od mnohých hollywoodskych celebrít, ktoré sa snažia zubami-nechtami zastaviť čas, Jane Seymour sa vydala opačnou cestou – starnúť s gráciou. Nepopiera, že s pribúdajúcimi rokmi neprichádzajú zmeny, no namiesto radikálnych zákrokov sa spolieha na zdravý životný štýl, starostlivosť o pleť a pozitívny prístup k životu. Fanúšikov púšťa do svojho života aj prostredníctvom sociálnych sietí, ako je napríklad Instagram. A práve tam sa nedávno pochválila svojou dokonalou figúrou v plavkách.

Tajomstvá nestarnúcej krásy

Čo stojí za mladistvým vzhľadom hereckej legendy? Jane sa netají tým, že dôležitú úlohu zohráva pravidelný pohyb – venuje sa predovšetkým pilatesu. Ale ako uviedla pre web Independent, kedysi vyskúšala i botox, no vraj sa s touto „cestou“ nestotožnila.

A za to si vyslúžila obdiv u svojich fanúšikov, ktorí ju neustále podporujú pochvalnými odkazmi pod jej príspevkami na Instagrame. „Jane, ste inšpirujúca osoba navonok i zvnútra. Ďakujeme, že ste si našli čas vo svojom rušnom živote, aby ste nás inšpirovali!“ znie jeden z komentárov pod fotkami zo súkromného života obľúbenej herečky. „Rozhodne ma zaujíma, ako si celé tie roky udržuješ svoju dievčenskú postavu. Vyzeráš úžasne,“ pridáva sa ďalšia sledujúca. „Nádherná. Vyzeráš fantasticky.“ Tieto komentáre sú pod fotkami Jane veľmi časté.

Ľuďom sa páči predovšetkým to, že stále pôsobí prirodzene a charizmaticky, zatiaľ čo niektoré jej kolegyne bojujú s neprirodzenými výplňami a neúspešnými plastikami. A evidentne ide dobrým smerom. Herečka vyzerá naozaj dokonalo, a to i v plavkách.

Život si užíva