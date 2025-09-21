Doktorka dlhovekosti zvrátila svoj biologický vek o 30 rokov: Prezradila, aké je jej tajomstvo. Zvládne to každý

Dlhovekosť je v súčasnosti populárnou témou. Veď kto by nechcel žiť dlhý život v zdraví. Doktorka dlhovekosti prezradila svoju rutinu, ktorú môže robiť každý z nás.
Doktorka Alka Patelová, známa ako „lekárka dlhovekosti“, má 53 rokov, ale biologický vek jej tela zodpovedá 20-ročnej žene, píše Mail Online. Patelová sa začala venovať dlhovekosti po tom, ako prekonala vážne zdravotné problémy, ktoré boli dôsledkom jej nezdravého životného štýlu a pracovného vyčerpania.
Kedysi svoje telo tlačila na hranicu zrútenia, pracovala dlhé hodiny, takmer vôbec nejedla a v noci spala len štyri hodiny. V dôsledku toho ochorela a horúčka 42 stupňov Celzia jej spôsobila zlyhanie viacerých orgánov. „Myslela som si, že zomriem. Ako všeobecná lekárka som vedela, aký vážny je môj stav,“ prezradila Patelová.
Toto je absolútny základ
Jej večerná rutina je posvätná. Každý večer má na 21:30 nastavený budík, ktorý jej signalizuje, že má vypnúť všetky obrazovky, aby sa tak vyhla modrému svetlu, ktoré narúša produkciu melatonínu, ktorý potrebujeme ku kvalitnému spánku. Následne ide spať o hodinu na to.
Svoj deň začína piatimi krátkymi strečingovými cvikmi pri čistení zubov. Medzi nimi nechýba ani balančné cvičenie, ktoré podľa výskumov súvisí s dĺžkou života. Ráno zároveň venuje aj krátkej meditácii a aspoň minútovému pobytu na priamom slnku. No nezabúda ani na pohár vody, pretože ráno je mimoriadne dôležité hydratovať organizmus. Na dostatočný pitný režim však dbá počas celého dňa.
Takto vyzerá jej strava
Doktorka dlhovekosti nedá dopustiť na prerušovaný pôst. Jedáva len v 8-hodinovom okne, čím podporuje proces prirodzenej obnovy buniek. Zameriava sa najmä na bielkoviny a vlákninu.
Navyše si každé poobedie dopraje dlhú prechádzku v prírode, alebo silový tréning. Okrem toho dodržuje pravidlo, že každých 90 minút mení polohu pri stole pri práci, strieda sedenie so státím, aby podporila krvný obeh. Tiež dodržuje pravidlo, kedy každých 70 minút si dá 7 sekúnd ticha na zníženie stresu.
Zároveň si každý deň pripomenie, za čo je v živote vďačná. Tiež tvrdí, že je dôležité rozdávať ľuďom komplimenty, pretože to zvyšuje hladinu oxytocínu, čo je hormón, ktorý sa spája s pocitom pohody.
