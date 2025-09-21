Doktorka dlhovekosti zvrátila svoj biologický vek o 30 rokov: Prezradila, aké je jej tajomstvo. Zvládne to každý

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Držte sa týchto jednoduchých pravidiel.

Dlhovekosť je v súčasnosti populárnou témou. Veď kto by nechcel žiť dlhý život v zdraví. Doktorka dlhovekosti prezradila svoju rutinu, ktorú môže robiť každý z nás. 

Doktorka Alka Patelová, známa ako „lekárka dlhovekosti“, má 53 rokov, ale biologický vek jej tela zodpovedá 20-ročnej žene, píše Mail Online. Patelová sa začala venovať dlhovekosti po tom, ako prekonala vážne zdravotné problémy, ktoré boli dôsledkom jej nezdravého životného štýlu a pracovného vyčerpania.

Kedysi svoje telo tlačila na hranicu zrútenia, pracovala dlhé hodiny, takmer vôbec nejedla a v noci spala len štyri hodiny. V dôsledku toho ochorela a horúčka 42 stupňov Celzia jej spôsobila zlyhanie viacerých orgánov. „Myslela som si, že zomriem. Ako všeobecná lekárka som vedela, aký vážny je môj stav,“ prezradila Patelová.

Toto je absolútny základ

Jej večerná rutina je posvätná. Každý večer má na 21:30 nastavený budík, ktorý jej signalizuje, že má vypnúť všetky obrazovky, aby sa tak vyhla modrému svetlu, ktoré narúša produkciu melatonínu, ktorý potrebujeme ku kvalitnému spánku. Následne ide spať o hodinu na to.

Svoj deň začína piatimi krátkymi strečingovými cvikmi pri čistení zubov. Medzi nimi nechýba ani balančné cvičenie, ktoré podľa výskumov súvisí s dĺžkou života. Ráno zároveň venuje aj krátkej meditácii a aspoň minútovému pobytu na priamom slnku. No nezabúda ani na pohár vody, pretože ráno je mimoriadne dôležité hydratovať organizmus. Na dostatočný pitný režim však dbá počas celého dňa.

Ilustračné foto: Freepik

Takto vyzerá jej strava

Doktorka dlhovekosti nedá dopustiť na prerušovaný pôst. Jedáva len v 8-hodinovom okne, čím podporuje proces prirodzenej obnovy buniek. Zameriava sa najmä na bielkoviny a vlákninu.

Navyše si každé poobedie dopraje dlhú prechádzku v prírode, alebo silový tréning. Okrem toho dodržuje pravidlo, že každých 90 minút mení polohu pri stole pri práci, strieda sedenie so státím, aby podporila krvný obeh. Tiež dodržuje pravidlo, kedy každých 70 minút si dá 7 sekúnd ticha na zníženie stresu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa FOUNDXRS Club (@foundxrsclub)

Zároveň si každý deň pripomenie, za čo je v živote vďačná. Tiež tvrdí, že je dôležité rozdávať ľuďom komplimenty, pretože to zvyšuje hladinu oxytocínu, čo je hormón, ktorý sa spája s pocitom pohody.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac