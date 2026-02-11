Dojímavé stretnutie po rokoch: Soňa Müllerová ukázala legendárnu partiu, jedna hviezda im však chýbala

Fanúšikom pri tej príležitosti venovala tiež odkaz.

Jedna fotografia dokáže niekedy povedať viac než desiatky slov. Presne to sa podarilo Soni Müllerovej, keď na sociálnej sieti zverejnila záber, ktorý hovorí za všetko. Hlavne staršie ročníky hneď budú vedieť, o čo ide a vybavia sa im v hlave spomienky na minulé časy, keď sa z televízie ozývali príjemné hlasy s ľúbozvučnou slovenčinou, za ktorými boli hlásateľky. 

Nenápadná, no silná spomienka vrátila fanúšikov späť do čias, keď sa ako hlasateľka prihovárala divákom z obrazoviek – s jemnou nervozitou, no zároveň s prirodzeným šarmom, ktorý sa neskôr stal jej poznávacím znamením. Soňa Müllerová patrí k tváram, ktoré si slovenskí diváci spájajú s profesionalitou, kultivovaným prejavom a nadčasovou eleganciou.

Hlásateľská partia sa stretla po rokoch

Na začiatku bola mladá žena, ktorá si musela získať dôveru divákov, naučiť sa pracovať s hlasom, kamerou aj vlastnými emóciami. Práve toto obdobie si pripomenula jedinou fotografiou a spustila tým vlnu nostalgie nielen u seba, ale aj u tých, ktorí ju na televíznych obrazovkách sledujú celé desaťročia. Zároveň tým ukázala, že priateľstvo môže pretrvať aj celé desaťročia.

Na krátkom videu je vidieť Soňu v kruhu priateľov a zároveň kolegov so šampanským v ruke, ktorí sa kedysi prihovárali divákom, uvádzali programy a sprevádzali vysielaním, čím vytvárali príjemnú atmosféru. „Radosť a energiu z novoročného stretnutia našej „jedinečnej hlásateľskej skupinky“ posúvame aj k Vám, milí naši diváci, ktorí nás ešte stále máte v srdciach a spomínate si na naše uvádzanie televíznych programov v „hlásateľských časoch“,“ napísala Soňa do popisu k videu.

Na zábere sú okrem terajšej moderátorky Dámskeho klubu aj ďalšie televízne hviezdy ako Emma Tekelyová, Alena Heribanová, Miloš Bubán, Jaroslav Buček, Renáta Špačková, Ada Straková a tiež Hana Rapantová. Hoci si užili spoločný čas, napriek tomu im jedna osoba chýbala.

„Keď sa stretne naša partia z televíznej hlásateľne, pri dobrom vínku a chlebíčkoch, tak je to vždy vrúcne, veselé, vysmiate, plné lásky, pochopenia a vzájomnej podpory. A zdravíčko do ďalších dní želáme nielen Vám, ale aj sebe navzájom a tiež našej milovanej Norike Beňačkovej, ktorá tento rok nemohla byť s nami, lebo je momentálne na rehabilitačnom pobyte,“ pokračovala Soňa na Instagrame.

Aj keď osobne nemohla byť bývalá televízna legenda s nimi, aspoň si spolu zavolali. „Ale dve hodiny pred našou „párty“ som jej ešte zaniesla chlebíčky a urobili sme si spoločný videocall, nech sa aspoň chvíľočku vidíme, keď už večer nemôžeme byť všetci spolu. Lebo nielenže sa spoločne tešíme zo života, ale keď môžeme, tak si pomôžeme. Tak ešte raz: Na zdravie Vám všetkým želá naša veselá hlásateľská partička,“ uviedla na záver.

Keď televízia spájala rodiny

