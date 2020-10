Doja ženy, mužov zabíjajú na mäso a kŕmia ním hostí. Kontroverzný film premenil farmu na ľudskú chovnú stanicu

Farma je zaujímavým miestom na vznik námetov pre filmy rôznych žánrov. V tomto prípade bola využitá doslovne na to, čo je jej bežným účelom. Na chov zvierat, ich zabíjanie a spracovanie mäsa. Tvorca filmu The Farm však zamenil zvieratá za človeka a všetko spomínané sa odohráva na živých alebo mŕtvych ľuďoch.

Režisér Hans Stjernswärd v roku 2018 nakrútil hororový film, akúsi prevrátenú verziu Orwellovej Farmy zvierat naopak hore nohami. V tomto prípade nie sú zvieratá metaforou na životy ľudí, ale samotní ľudia preberajú funkciu bezbranných zvierat. Čo ich spája je presah a bohaté množstvo scén, ktoré aj napriek prehnanej brutalite nútia diváka zamyslieť sa a nastolujú veľa otázok.

Príbeh ukazuje mladý párik, ktorý sa počas svojich ciest zastaví v na prvý pohľad úplne bežnom bistre a ubytuje sa v moteli. Ako sa ukáže, táto návšteva sa premení v ich najšialenejšiu nočnú moru, ktorú dokáže vyfabulovať iba tá najzvrátenejšia myseľ.

Dobytkom na ľudskej chovnej stanici

Tu ich totiž unesú a stanú sa doslova živým dobytkom na chovnej farme. Nie medzi zvieratami, ale medzi ľuďmi, ku ktorým sa tu správajú ako ku zvieratám.

The Farm nie je prvoplánovým hororom plným nezmysleného zabíjania. Jeho pútavá kamera a okúzľujúca vizuálna stránka naladí na tú správnu pochmúrnu atmosféru, pri ktorej sa ústredná dvojica zrazu ocitne na farme uväznená v klietkach.

Rozštvrtené ľudské telá umiestnené v klietkach, únoscovia v maskách zvierat, odrezané hlavy, krv po stenách a najrôznejšie spôsoby mučenia. A v neposlednom rade človek ako hlavná surovina jedla, ktorá sa získava podobne ako pri zabíjaní prasiat.

Ženy doja pre mlieko, mužov chovajú kvôli mäsu, ktoré podávajú pri cateringu

Kanibalistický horor ukazuje zaobchádzanie s ľuďmi ako s hospodárskymi zvieratami, kde sú muži zajatí kvôli svojmu mäsu a ženy pre mlieko. Mäso sa následne používa na zabezpečenie cateringu, napríklad pri svadbách alebo podobných sviatočných udalostiach. Kojace ženy sú pripojené a dojené strojmi.

The Farm divákovi prináša množstvo bizarných scén, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad mnohými vecami. Ak sa toto deje človeku, tak sme pohoršení z toho týrania, ale keď to robíme zvieratám, tak to má byť v poriadku? Toto je jedna z rovín, ktorú film ponúka. Okrem toho nechýba množstvo kontroverzných scén, ktoré nie sú vhodné pre slabšie povahy. Pri niektorých z nich bude zatvárať oči aj divák s tou najsilnejšou povahou.

Hodnotenia na filmových portáloch sa pri tejto snímke radikálne líšia a na ČSFD nájdeme fanúšikov, ktorí filmu udelili päť hviezdičiek, ale aj takých, ktorí ho označili za odpad. Z celkového počtu hodnotení si teda odnáša slabých 38% a na IMDb získal 3,7/10. Napriek tomu má The Farm veľmi sľubný námet, silný záver a ak milujete kontroverzné filmy, mali by ste mu dať určite šancu.

