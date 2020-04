Režú a jedia kusy svojho vlastného tela. Kontroverzný a zvrátený hit Netflixu ukazuje obraz spoločnosti

Kontroverzné filmy majú za úlohu svojho diváka šokovať natoľko, aby zaujali jeho pozornosť a týmto spôsobom upozornili na dôležitý spoločenský problém. Toto a ešte viac sa podarilo španielskej novinke z dielne Netflixu s názvom Diera (El Hoyo / The Platform).

Vysoké kvality súčasnej španielskej kinematografie potvrdil aj hororový triler Diera režiséra Galdera Gaztelu-Urrutia. Vizuálne podmanivý film odohrávajúci sa v minimalisticky ladených priestoroch prináša dôležité posolstvo o stave a fungovaní našej spoločnosti, ktorý by sme si všetci mali uvedomiť. Diera je v tomto prípade metaforou na svet, spoločnosť a na nás všetkých.

Nesmiete komunikovať s tými dole, tí hore vás nepočúvajú

Diera je miesto, ktoré slúži ako väzenie. Má 333 poschodí a na každom z nich sa nachádzajú dvaja ľudia. Uprostred stiesnenej miestnosti je diera, cez ktorú sa každý deň posúva plošina s jedlom. Jedlo je na začiatku rozdelené tak, aby sa ušlo každému. Ľudia na spodku však napriek tomu hladujú. Keď sa v nich tieto pocity prebúdzajú, ukazuje sa ich pravá tvár a sú schopní urobiť naozaj všetko. Dôležité je aj pravidlo o tom, že by ste nikdy nemali komunikovať s nikým, kto v miestnosti pod vami. Každý mesiac sa ocitnete na inom poschodí.

Film hneď od začiatku diváka vtiahne do stiesnenej atmosféry vďaka zaujímavým interiérom, do ktorých je príbeh zasadený. Šokuje množstvom drastických scén plných násilia, hnusu alebo odporu. V jednotlivých sekvenciách čakajú na diváka samovraždy, kanibalizmus, krájanie ľudského mäsa so živého človeka alebo výkaly. Diera tiež ukazuje kontrasty medzi tými v nej a tých tam hore. Kontroverzia a zvrátenosť je v tomto prípade iba o prostriedok, ktorým sa musí odprezentovať dôležité posolstvo. Snímka prináša aj niekoľko politických odkazov.

Zrkadlo spoločnosti, ktoré potrebujeme

Film diera je sociálnym experimentom, ktorý zaujímavým a inovatívnym spôsobom upozorňuje na niekoľko dôležitých problémov a samotné nastavenie fungovania našej spoločnosti. Snaží sa ich riešiť, aby sa to však podarilo, musia to chcieť naozaj všetci. A to všetko pomocou minima dialógov a prostredníctvom stravovania, ktoré potrebuje kk prežitiu každý z nás.

Diera sa okamžite na Netflixe umiestnila na prvom mieste v rebríčku Top 10. Získala ocenenia na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte, odkiaľ si odniesla Cenu divákov ako najlepší polnočný film a na svojom konte má aj cenu Premios Goya za vizuálne efekty.

Kritička Amy Nicholson vo svojej recenzii pre Variety prirovnala túto snímku k majstrovským dielam dramatika Samuela Becketta a označila ju za španielske vzkriesenie kanibala Hannibala Lectera. Diera je totiž majstrovským dielom, o ktorom sa bude dlho hovoriť a na ktoré divák nikdy nezabudne. Vyslúžila si množstvo pozitívnych hodnotení od kritikov a aj divákov, ktorí jej udelili na ČSFD 75% a IMDb hodnotenie 7,0/10.