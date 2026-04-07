Dohoda nepadla, výbuchy v Teheráne pokračujú: Cieľom sú členovia vlády, Irán vypálil ďalšie rakety

Izraelská armáda v utorok oznámila, že vykonala ďalšiu vlnu úderov proti infraštruktúre iránskej vlády v Teheráne a ďalších oblastiach. V Izraeli boli pre vypálenie rakiet z Iránu aktívne systémy protivzdušnej obrany. Saudská Arábia informovala, že zostrelila sedem balistických rakiet. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Izraelská armáda ešte v pondelok večer uviedla, že zasiahla najväčší petrochemický komplex v Iráne, ktorý je podľa nej určený na produkciu a vývoz chemických materiálov na výrobu výbušnín.
Výbuchy hlásili iránske médiá v utorok skoro ráno z niektorých častí Teheránu a neďalekého veľkého mesta Karadž. Nové údery podľa médií ťažko poškodili jednu zo synagóg v Teheráne. Izraelská armáda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila.
⚠️#Iran – Après les frappes🇺🇸🇮🇱 sur le complexe pétrochimique🇮🇷, Teheran a riposté en frappant le complexe industriel saoudien de Jubail qui produit environ 7% des produits pétrochimiques dans le monde pic.twitter.com/W4YQ8x5O2M
— Jacques Frère (@JacquesFrre2) April 7, 2026
Varovanie aj pre iné krajiny
V Saudskej Arábii, ktorá sa stala v posledných týždňoch opakovane terčom iránskych dronových a raketových útokov, podľa tamojšieho ministerstva obrany spadli trosky rakiet vypálených smerom na východ krajiny neďaleko energetických zariadení. Ministerstvo nespresnilo, kto balistické strely vypálil.
Spolu so Saudskou Arábiou vydali v utorok varovania pred možnými útokmi aj Spojené arabské emiráty a Bahrajn. Úrady v SAE okrem toho oznámili, že protivzdušná obrana aktívne zasahuje proti raketám a dronom.
Od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu zahynuli v dôsledku úderov na Blízkom východe už tisíce ľudí. V Iráne si americko-izraelské útoky vyžiadali viac než 3500 mŕtvych, tvrdí ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA. Izraelské údery proti cieľom militantného hnutia Hizballáh v Libanone zabili takmer 1500 ľudí.
K novým útokom došlo niekoľko hodín pred vypršaním ultimáta, ktoré americké prezident Donald Trump dal Iránu, ak opätovne neotvorí Hormuzský prieliv. Teheránu pohrozil, že sa naň „zosype peklo“ vo forme možných útokov na iránske elektrárne a mosty, pokiaľ do utorka večera washingtonského času neukončí blokádu strategickej úžiny.
Irán a Trump v pondelok odmietli pakistanský návrh na 45-dňové prímerie. Zatiaľ čo šéf Bieleho domu ho označil za nedostačujúci, ale veľmi významný krok vpred, Teherán žiadal trvalé ukončenie vojny.
