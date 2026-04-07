Dohoda nepadla, výbuchy v Teheráne pokračujú: Cieľom sú členovia vlády, Irán vypálil ďalšie rakety

Ilustračná foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Vojna pokračuje.

Izraelská armáda v utorok oznámila, že vykonala ďalšiu vlnu úderov proti infraštruktúre iránskej vlády v Teheráne a ďalších oblastiach. V Izraeli boli pre vypálenie rakiet z Iránu aktívne systémy protivzdušnej obrany. Saudská Arábia informovala, že zostrelila sedem balistických rakiet. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Izraelská armáda ešte v pondelok večer uviedla, že zasiahla najväčší petrochemický komplex v Iráne, ktorý je podľa nej určený na produkciu a vývoz chemických materiálov na výrobu výbušnín.

Útoky okolo jadrovej elektrárne Bušéhr pokračujú: Môže nastať havária, mala by ničivé následky
Irán a USA dostali návrh na prímerie. Trump sa však vyhráža bombardovaním: „Niečo také tu ešte nebolo!!!“
Trumpove hrozby útokom na civilné lokality by mohli byť vojnovými zločinmi, tvrdí Irán
Výbuchy hlásili iránske médiá v utorok skoro ráno z niektorých častí Teheránu a neďalekého veľkého mesta Karadž. Nové údery podľa médií ťažko poškodili jednu zo synagóg v Teheráne. Izraelská armáda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila.

Varovanie aj pre iné krajiny

V Saudskej Arábii, ktorá sa stala v posledných týždňoch opakovane terčom iránskych dronových a raketových útokov, podľa tamojšieho ministerstva obrany spadli trosky rakiet vypálených smerom na východ krajiny neďaleko energetických zariadení. Ministerstvo nespresnilo, kto balistické strely vypálil.

Spolu so Saudskou Arábiou vydali v utorok varovania pred možnými útokmi aj Spojené arabské emiráty a Bahrajn. Úrady v SAE okrem toho oznámili, že protivzdušná obrana aktívne zasahuje proti raketám a dronom.

Od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu zahynuli v dôsledku úderov na Blízkom východe už tisíce ľudí. V Iráne si americko-izraelské útoky vyžiadali viac než 3500 mŕtvych, tvrdí ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA. Izraelské údery proti cieľom militantného hnutia Hizballáh v Libanone zabili takmer 1500 ľudí.

K novým útokom došlo niekoľko hodín pred vypršaním ultimáta, ktoré americké prezident Donald Trump dal Iránu, ak opätovne neotvorí Hormuzský prieliv. Teheránu pohrozil, že sa naň „zosype peklo“ vo forme možných útokov na iránske elektrárne a mosty, pokiaľ do utorka večera washingtonského času neukončí blokádu strategickej úžiny.

Irán a Trump v pondelok odmietli pakistanský návrh na 45-dňové prímerie. Zatiaľ čo šéf Bieleho domu ho označil za nedostačujúci, ale veľmi významný krok vpred, Teherán žiadal trvalé ukončenie vojny.

Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
