Útoky okolo jadrovej elektrárne Bušéhr pokračujú: Môže nastať havária, mala by ničivé následky

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
SITA
Útok na Irán
Útoky pri jadrovej elektrárni Bušehr predstavujú reálne riziko katastrofy.

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v pondelok varoval, že útoky v blízkosti iránskej jadrovej elektrárne Bušéhr predstavujú „veľmi reálne nebezpečenstvo“ pre jadrovú bezpečnosť a musia sa okamžite zastaviť.

Elektráreň na juhu krajiny, vybavená reaktorom s výkonom 1 000 megawattov, sa od začiatku americko-izraelských útokov na Irán stala terčom už štyrikrát. Najnovší útok zaznamenali iránske médiá v sobotu.

Hrozivé a ničivé následky

Podľa Grossiho by zásahy v blízkosti fungujúcej elektrárne mohli mať vážne následky. „Útoky v okolí prevádzkovaného zariadenia môžu spôsobiť vážnu radiačnú haváriu s škodlivými dôsledkami pre ľudí a životné prostredie v Iráne aj za jeho hranicami,“ uviedol.

MAAE analyzovala satelitné snímky, ktoré potvrdili dopad posledného útoku, pričom samotná elektráreň poškodená nebola. Jeden z úderov však podľa Grossiho zasiahol oblasť len 75 metrov od jej areálu.

„Jadrové zariadenia a ich okolie by nikdy nemali byť cieľom útokov,“ zdôraznil.

Elektráreň Bušéhr, vybudovaná s pomocou Ruska, je jediným funkčným jadrovým reaktorom v Iráne. Po poslednom útoku z nej evakuovali 198 pracovníkov, pričom približne stovka ruských expertov na mieste zostala.

Napätie okolo iránskeho jadrového programu tak v dôsledku pokračujúceho konfliktu ďalej rastie a zvyšuje obavy z možných vážnych následkov pre celý región.

