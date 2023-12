Dodržiavajte týchto 8 jednoduchých pravidiel a možno sa stanete milionárom: Záhadný boháč priznal svoje tajomstvá

Či sa nám to páči alebo nie, peniaze sú pre náš život dôležité, aj keď by nemali byť na prvom mieste. No ak ste sa niekedy dostali do situácie, kedy ste pocítili ich nedostatok, pravdepodobne si ich význam dobre uvedomujete. Pravdou je, že milionárom sa počas života nestane každý z nás. Ak však človek tvrdo pracuje, mal by byť za to patrične odmenený. Na Reddite sa objavil príspevok pochádzajúci od boháča, ktorý sa vypracoval z chudoby až k dosiahnutiu tohto cieľa a pridal 8 pravidiel, vďaka ktorým sa mu to podarilo, uvádza UNILAD.

Hneď na začiatku prízvukujeme, že nejde o žiaden zaručený recept, a preto so svojimi peniazmi narábajte opatrne. Je však zaujímavé sledovať, ako sa podarilo dosiahnuť väčší obnos niekomu inému, navyše ak nejde o prípad, že by vyhral v lotérii, alebo by mu tieto peniaze spadli z neba.

Z chudoby milionárom

Na Reddite sa objavila anonymná osoba, ktorá priznala, že sa jej práve podarilo dosiahnuť 1 milión dolárov čistého majetku. Dodala, že vyrastala v chudobnej rodine, takže tieto peniaze nezdedila a že to trvalo dlhšie, než očakávala, no napokon sa to podarilo. Dokonca o tom pridala aj dôkaz.

Ako sa aj dalo očakávať, ľudí zaujímala najmä jedna jediná vec, keďže to chceli dosiahnuť tiež — ako to táto osoba dosiahla. Priniesla teda svojich 8 pravidiel, ktorými sa riadila.

8 pravidiel, ktoré vám môžu byť užitočné

Podľa prvých z nich si anonym odkladal veľkú sumu peňazí na sporenie a narábal s nimi tak, ako keby ich ani nemal. Ďalšími dobrými radami, o ktoré sa podelil, je, že začať investovať, a to čo najskôr. V jeho prípade to bolo, keď mal len 23 rokov. Podľa neho by ste nemali míňať peniaze, ktoré nemáte, teda využívať kreditky, ktoré vás privedú do mínusu a dôležité je aj poctivo si splácať svoje nevýhodné dlhy. Pomôcť môže aj pasívny príjem.

Asi nikoho neprekvapí nasledujúce pravidlo, podľa ktorého by ste nemali míňať peniaze na zbytočnosti, akými sú napríklad tony nepotrebného oblečenia. Sám radí radšej si ušetriť peniaze a minúť ich na niekoľko vecí ročne, na ktorých vám skutočne záleží.