Michalea a Martin si zaobstarali maringotku za cenu auta: Len za pár eur sa vyspí v unikátnom ubytovaní až päť ľudí

Ak si radi plánujete výlety, počas ktorých navštívite niekoľko krajín naraz a zároveň nemusíte cestovať ďaleko, mali by ste vedieť o tomto unikátnom ubytovaní, ktoré sa nachádza na pomedzí troch krajín — Česka, Nemecka a Poľska. Maringotka Trojzemka je splneným snom Michaely a jej priateľa Martina a práve jej polohu vníma ako veľké plus tohto zážitkového ubytovania. No ako vznikol nápad zaobstarať si vlastnú maringotku?

Pri cestovaní môže byť zážitkom aj samotné ubytovanie a niet sa preto čomu čudovať, že sa takéto miesta tešia popularite. Michaela si zaobstarala maringotku na severe Česka, priamo na mieste, kde sa stretávajú tri krajiny. Vďaka tomu môže byť atraktívnou pre množstvo ľudí.

Zaujímavá je aj jej cena, za ktorú sa tu môžete na noc ubytovať. Pri pobyte od dvoch do štyroch nocí v hlavnej letnej sezóne to vychádza v prepočte na 78 eur, čo znamená, že ak využijete jej plnú kapacitu päť osôb (dvaja dospelí a tri deti), jedna zaplatí len necelých 16 eur. Vo vedľajšej sezóne je to ešte menej. Ak teda hľadáte zaujímavý zážitok na budúci rok, tu je jeden tip pre vás.

V rozhovore sa dozviete aj: ako vyzerala stavba maringotky;

v čom je zaujímavé miesto, kde sa nachádza;

aké sú náklady na stavbu maringotky;

ako je možné, že sa do nej zmestí až päť osôb;

kedy sa v nej dá ubytovať.

Prečo ste sa rozhodli priniesť unikátne ubytovanie v maringotke?

Napadlo nám, že spojenie českej, nemeckej a poľskej krajiny, skalných útvarov a celého regiónu okolo tohto pohraničia môže spájať ľudí z týchto krajín so záujmom o nepoznané turistické zážitky. Povedali sme si, že by sme radi toto poznanie chceli dopriať ďalším dobrým ľuďom, ktorí by chceli skúsiť neštandardný typ ubytovania, avšak bez straty komfortu a zároveň v pokojnom a príjemnom prostredí v centre mesta.

Ako to celé vzniklo? Opíšete nám proces, odkedy ste o maringotke začali uvažovať, až kým sa vám ju podarilo zohnať?

Myšlienka vznikla už pred niekoľkými rokmi, kedy sme my sami začali naplno vnímať rozvoj našej lokality v rámci európskych projektov infraštruktúry, ktorá umožňuje nášmu trojzemiu týchto troch štátov podnikať cezhraničnú turistiku v ľubovoľných smeroch.

Keď sme premýšľali, ako tento projekt uskutočniť, dospeli sme práve k nápadu vybudovať maringotku ako netradičné ubytovanie, ale v tichom a súkromnom prostredí.

Ako prebiehala jej stavba? Čo všetko ste museli urobiť?

Ako základný prvok sme si nechali zrekonštruovať podvozok a vyrobiť nový rám na požadované rozmery maringotky. Konštrukcia maringotky sa potom stavala celkom nová od podvozku z drevených prvkov vrátane elektroinštalácie, rozvodov vody a podobne. Vybavenie interiéru sme potom už vybudovali sami, a to do dnešnej podoby.

Ako dlho to trvalo?

Od objednania podvozku, úpravy rámu, postavenia dreveného skeletu, vybavenia interiéru a postavenia záhradnej terasy mohol ubehnúť približne rok a pol. Najdlhšie sme čakali na postavenie a dodanie drevenej konštrukcie, keďže je to najzákladnejšia technická časť stavby maringotky, kde v prípade chyby nie je veľa možností na nápravu a zároveň sme chceli, aby všetko bolo esteticky podľa našich predstáv. Túto časť sme rozhodne nechceli uponáhľať a vo výsledku sme, myslím, urobili dobre.

Bolo to finančne nákladné? Aspoň odhadom, na koľko vás to cenovo vyšlo?

Povedala by som, že náklady na stavbu novej maringotky vrátane vnútorného vybavenia a vonkajšej terasy s doplnkami sa v podstate vyrovnajú napríklad zaobstaraniu nejakého pekného SUV vozidla.