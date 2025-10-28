Dobrá správa pre peňaženky Slovákov: Po rokoch zdražovania prichádza úľava. ÚRSO znížil kľúčové poplatky v elektrine

Slovenské domácnosti aj podniky čaká úľava v účtoch za elektrinu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o znížení taríf za systémové služby (TSS) o viac ako 50 %. Tieto poplatky platia všetci odberatelia v rámci ceny elektriny a slúžia na to, aby elektrická sústava fungovala spoľahlivo a bezpečne.
Podľa predsedu úradu Jozefa Holjenčíka išlo o krok, ktorý vznikol z iniciatívy samotného regulátora. „Úrad z vlastnej iniciatívy vyzval spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a OKTE na preskúmanie TSS, pričom v náročnom cenovom konaní sme identifikovali dôvody na zníženie cien,“ uviedol Holjenčík.
Najvýraznejší pokles za posledné roky
Pre veľkých odberateľov elektriny ide o výrazné zníženie nákladov. V skupine 2 (spotreba nad 1 GWh ročne) sa tarify znížia o 51,07 %, a v skupine 3 (nad 100 GWh ročne) o 11,41 %. Ide o najväčší pokles poplatkov TSS za posledné roky.
„Pri tomto rozhodnutí sme vychádzali z analýz a dát, ktoré sme dôsledne preverili počas cenového konania. Súčasne pripomínam, že ako regulátor trváme na dôslednom dodržiavaní európskej legislatívy a povinnosti zúčtovateľa odchýlky na zabezpečení spravodlivého zúčtovania nákladov aj výnosov,“ doplnil Holjenčík.
Nižšie účty aj širší dosah na ekonomiku
Zníženie cien systémových služieb sa dotkne širokej škály sektorov – od kúpeľníctva, zdravotnej starostlivosti a školstva až po telekomunikácie a priemysel. Pozitívny efekt sa môže podľa úradu prejaviť aj v rozpočtoch domácností, ktoré by mali vďaka tomu platiť o niečo menej za elektrinu.
„Regulácia má byť aktívna, spravodlivá a odvážna. Dnes sme ukázali, že dôsledná cenová politika národného regulátora vie, v spojení s konštruktívnym prístupom spoločností SEPS a OKTE, priniesť ďalšiu reálnu úľavu pre slovenskú ekonomiku,“ zdôraznil predseda ÚRSO.
Podľa Holjenčíka tento krok pomôže slovenským firmám lepšie zvládať stagnáciu európskej ekonomiky, ktorú spôsobili „nerozumné politické rozhodnutia EÚ v oblasti energetiky“. Úrad tým podľa neho zároveň posilňuje konkurencieschopnosť a transparentnosť domáceho trhu s energiami.
