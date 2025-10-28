Dobrá správa pre peňaženky Slovákov: Po rokoch zdražovania prichádza úľava. ÚRSO znížil kľúčové poplatky v elektrine

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Slovenské domácnosti aj firmy ušetria na elektrine.

Slovenské domácnosti aj podniky čaká úľava v účtoch za elektrinu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o znížení taríf za systémové služby (TSS) o viac ako 50 %. Tieto poplatky platia všetci odberatelia v rámci ceny elektriny a slúžia na to, aby elektrická sústava fungovala spoľahlivo a bezpečne.

Podľa predsedu úradu Jozefa Holjenčíka išlo o krok, ktorý vznikol z iniciatívy samotného regulátora. „Úrad z vlastnej iniciatívy vyzval spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a OKTE na preskúmanie TSS, pričom v náročnom cenovom konaní sme identifikovali dôvody na zníženie cien,“ uviedol Holjenčík.

Najvýraznejší pokles za posledné roky

Pre veľkých odberateľov elektriny ide o výrazné zníženie nákladov. V skupine 2 (spotreba nad 1 GWh ročne) sa tarify znížia o 51,07 %, a v skupine 3 (nad 100 GWh ročne) o 11,41 %. Ide o najväčší pokles poplatkov TSS za posledné roky.

Ilustračná foto: Pexels

„Pri tomto rozhodnutí sme vychádzali z analýz a dát, ktoré sme dôsledne preverili počas cenového konania. Súčasne pripomínam, že ako regulátor trváme na dôslednom dodržiavaní európskej legislatívy a povinnosti zúčtovateľa odchýlky na zabezpečení spravodlivého zúčtovania nákladov aj výnosov,“ doplnil Holjenčík.

Nižšie účty aj širší dosah na ekonomiku

Zníženie cien systémových služieb sa dotkne širokej škály sektorov – od kúpeľníctva, zdravotnej starostlivosti a školstva až po telekomunikácie a priemysel. Pozitívny efekt sa môže podľa úradu prejaviť aj v rozpočtoch domácností, ktoré by mali vďaka tomu platiť o niečo menej za elektrinu.

„Regulácia má byť aktívna, spravodlivá a odvážna. Dnes sme ukázali, že dôsledná cenová politika národného regulátora vie, v spojení s konštruktívnym prístupom spoločností SEPS a OKTE, priniesť ďalšiu reálnu úľavu pre slovenskú ekonomiku,“ zdôraznil predseda ÚRSO.

Podľa Holjenčíka tento krok pomôže slovenským firmám lepšie zvládať stagnáciu európskej ekonomiky, ktorú spôsobili „nerozumné politické rozhodnutia EÚ v oblasti energetiky“. Úrad tým podľa neho zároveň posilňuje konkurencieschopnosť a transparentnosť domáceho trhu s energiami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac