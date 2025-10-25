Do viacerých regiónov sa ženie silný vietor a víchrica. Pozor si dajte najmä v týchto oblastiach, platia už aj výstrahy

Jakub Baláž
TASR
SITA
Vietor môže dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

V sobotu treba vo väčšine Žilinského kraja i v niektorých okresoch Banskobystrického a Prešovského kraja počítať so silným vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.

Výstraha platí až do polnoci vo väčšine okresov Žilinského kraja, tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. SHMÚ varuje, že vietor môže dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

Predpoveď na sobotu

Sobota bude podľa aktuálnych predpovedí premenlivá, postupne prevažne veľká oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky, v polohách nad približne 1 200 metrov nad morom sneženie. Dopoludnia sa ojedinele môže tvoriť hmla. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Najvyššia denná teplota bude 11 až 16 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a na krajnom severovýchode len 6 až 11 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo nuly. Spadnúť môže do 5 milimetrov zrážok, nad nadmorskou výškou 1 500 metrov to môže byť do 5 centimetrov snehu.

