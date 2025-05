„Do STVR už nikdy nevkročím,“ vyhlásila Kamila Magálová. S televíziou už spolupracovať nechce, hovorí o cenzúre

Slovenská herečka Kamila Magálová otvorene skritizovala Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Zároveň oznámila rozhodnutie ukončiť ďalšiu spoluprácu, upozornila pritom na cenzúru.

Ako upozornil portál Mediaklik, ukončenie spolupráce oznámila v rozhovore pre portál 360.

Herečka, ktorá sa preslávila tiež v niekoľkých programoch STVR, vyjadrila znepokojenie nad situáciou vo verejnoprávnej inštitúcii.

Vystrihnutá veta

„Keď sa to tam všetko zmenilo a zmenili to na STVR, tak som si povedala, že ja už nikdy do STVR nevkročím,“ prekvapila Magálová. Ako zdôrazňuje, definitívne rozhodnutie ukončiť spoluprácu padlo po odvysielaní epizódy programu Sieň slávy, v ktorej účinkovala. Pri vysielaní si všimla niekoľko korekcií, ktoré ju zamrzeli. Takýto postup tiež označila za cenzúru a práve vtedy si uvedomila, že s STVR spolupracovať nechce.

Konkrétne ide o epizódu, v ktorej si Magálová, ako laureátka ocenenia, pozvala do vysielania bývalého kňaza Róberta Bezáka. Pri nakrúcaní sa mu ospravedlnila za niektorých farníkov a vyjadrila podporu, to však v odvysielanej epizóde nezaznelo, pretože to bolo podľa slov Magálovej vystrihnuté.

Herečku takýto prístup nahneval a rozhodla sa televíziu kontaktovať a požiadať o vysvetlenie. „Sťažovala som sa, dramaturgia mi aj povedala, že to museli skracovať, lebo to bolo veľmi dlhé,“ prezradila.

V rozhovore pre 360 tiež potvrdila, že s televíziou nechce spolupracovať ani na tvorbe žiadnych seriálov. „Určite nie,“ dodala.