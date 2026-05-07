Kremeľ zverejnil zoznam lídrov, ktorí sa zúčastnia na oslavách Dňa víťazstva: Pozrite sa, kto tam bude okrem Fica

Petra Sušaninová
TASR
Kto sa zúčastní?

Ruský prezident Vladimir Putin bude v sobotu rokovať s predsedom vlády SR Robertom Ficom, potvrdil vo štvrtok jeho poradca Jurij Ušakov. Na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve sa zúčastnia aj prezidenti Bieloruska, Laosu, Abcházska, Južného Osetska, bosnianskej Republiky srbskej či kráľ Malajzie. Informuje o tom TASR.

Fico už v pondelok počas summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane informoval, že ho Putin prijme v sobotu. Slovenský premiér tiež položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.

Okrem Fica sa na oslavách zúčastnia aj prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko, prezident Laosu Thongloun Sisoulith, kráľ Malajzie sultán Ibrahim, prezident Abcházska Badra Gunba, prezident Južného Osetska Alan Gaglojev a prezident Republiky Srbskej Siniša Karan.

Putin je paranoidný: Padlo finálne rozhodnutie, v Moskve bude 9. mája nedostupný internet a SMS…

