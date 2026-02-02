Do areálu poľskej vojenskej základne dopadol dron: Vojaci sa ho pokúsili identifikovať, urobili chybu

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
Nejde o prvý prípad.

Do areálu poľskej vojenskej základne neďaleko Varšavy dopadol dron neznámeho pôvodu. Ocitol sa neďaleko skladu zbraní.

Ako informuje Denník N, dron dopadol do areálu jednotky zaoberajúcej sa prieskumom a získavaním informácií. Prípadom sa zaoberá vojenská polícia. Vojaci dron odniesli do jednej z budov, to však pravdepodobne bola chyba. Dron totiž mohol byť prieskumným zariadením, ktoré takto získalo ďalšie informácie. Vojaci mali podľa správneho postupu dron nechať na mieste a prikryť ho.

Poľsko v minulosti opakovane informovali o dronoch, ktoré prenikli na jeho územie zo susedných krajín. V septembri došlo k incidentu, v rámci ktorého vzdušný priestor narušilo viacero ruských dronov.

