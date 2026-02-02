Do areálu poľskej vojenskej základne dopadol dron: Vojaci sa ho pokúsili identifikovať, urobili chybu

Do areálu poľskej vojenskej základne neďaleko Varšavy dopadol dron neznámeho pôvodu. Ocitol sa neďaleko skladu zbraní.
Ako informuje Denník N, dron dopadol do areálu jednotky zaoberajúcej sa prieskumom a získavaním informácií. Prípadom sa zaoberá vojenská polícia. Vojaci dron odniesli do jednej z budov, to však pravdepodobne bola chyba. Dron totiž mohol byť prieskumným zariadením, ktoré takto získalo ďalšie informácie. Vojaci mali podľa správneho postupu dron nechať na mieste a prikryť ho.
Poľsko v minulosti opakovane informovali o dronoch, ktoré prenikli na jeho územie zo susedných krajín. V septembri došlo k incidentu, v rámci ktorého vzdušný priestor narušilo viacero ruských dronov.
