Krajinu čaká najchladnejšia noc tejto zimy: Tichý zabijak pripravil o život už 38 ľudí

Ilustračná foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Pocitová teplota miestami dosiahne až mínus 38 stupňov Celzia.

Silné mrazy, ktoré zasiahli Poľsko, spôsobili v pondelok viacero vážnych komplikácií. V Gdansku po prvý raz po mnohých rokoch zamrzla rieka Motlawa, mrazom už podľahlo najmenej 38 ľudí a meteorológovia varujú, že krajinu čaká najchladnejšia noc tejto zimy. Informuje o tom v pondelok varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa poľského hydrometeorologického ústavu čaká krajinu v noci z pondelka na utorok najchladnejšia noc tejto zimy, keď teploty môžu klesnúť až k mínus 29 stupňom Celzia a pocitová teplota miestami dosiahne až mínus 38 stupňov.

Následky chladu sú viditeľné aj v policajných štatistikách. Od začiatku zimy zomrelo v Poľsku v dôsledku podchladenia 38 ľudí, čo je nárast oproti 16 obetiam na životoch v rovnakom období pred rokom. V nedeľu našli telá dvoch ďalších osôb v opustenom objekte v kujavsko-pomorskom vojvodstve a vyšetrovanie má určiť, či zomreli v dôsledku chladu. Zároveň už 54 ľudí zahynulo na otravu oxidom uhoľnatým. Do kontrol opustených objektov, altánkov a kanalizačných šácht je podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Wieslawa Szczepaňského zapojených 8 600 policajtov.

Mráz pácha škody

Polícia tiež varuje pred vstupom na zamrznuté vodné plochy. Slnečné počasie a zamrznutá Motlawa v centre Gdanska prilákala množstvo ľudí vstupujúcich na ľad, hoci záchranné zložky opakovane upozorňujú, že ide o mimoriadne nebezpečné správanie. Mráz v Gdansku spôsobil aj technické problémy. V noci z nedele na pondelok došlo k poruche teplárenskej siete, v dôsledku ktorej zostalo bez kúrenia približne sto budov.

Meteorológovia avizujú, že zmena počasia príde v noci z utorka na stredu. Najmä v južných vojvodstvách sa v súvislosti s oteplením očakáva mrznúci dážď a poľadovica na cestách.

