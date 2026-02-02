VIDEO: Muž chcel ušetriť na kúrení, vypol ho. Byt sa premenil na ľadové peklo, majiteľ má hlavu v smútku

Možno to poznáte aj vy, náklady stúpajú a tak hľadáte spôsoby, ako ušetriť aspoň niečo. Muž v Kanade sa rozhodol šetriť tým, že vypol v byte kúrenie. Urobil tak v čase najväčších mrazov. Keď majiteľ otvoril dvere, čakala ho pohroma.
Ako informujú TV Noviny s odvolaním sa na web Noovo Info, muž v kanadskom meste Trois-Rivières sa začiatkom roka odsťahoval z domu, v ktorom žije viacero rodín. Keď už v byte nebýval, rozhodol sa znížiť náklady na kúrenie, úplne ho preto vypol. V tom čase však oblasť sužovali silné mrazy a potrubie to napokon nezvládlo a prasklo.
Do bytu sa začala valiť voda a rýchlo v ňom zamŕzala. Ľad pokryl kompletne všetko, podlahy, steny, ale aj nábytok, z ktorého ostali visieť cencúle. Správca Jacques Nault zo spoločnosti Logispro Mauricie, ktorá budovu vlastní, ostal poriadne prekvapený, keď ľadovú komnatu prvýkrát uvidel na vlastné oči.
Byt bude nutné zbaviť ľadu, vysušiť a kompletne zrekonštruovať. Nault sa ale obáva, že v ňom budú vznikať plesne. Dodáva, že chápe, že rastúce životné náklady nútia ľudí k šetreniu. Toto sa však podľa neho jednoznačne nevyplatilo.
