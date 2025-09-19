Dni ministerstva vnútra stoja 800-tisíc: Suma je podľa Šutaja Eštoka adekvátna, opozícia žiada jeho odchod

Foto: TASR - Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Opozícia žiada jeho odstúpenie.

Opozičná strana SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra, ktoré sú podľa nej predražené. Problém má aj s inými nákupmi rezortu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal podľa predstaviteľov strany odstúpiť. Vadí im aj nehospodárnosť štátu v čase konsolidácie verejných financií. Predstavitelia strany to uviedli na piatkovej tlačovej konferencii.

„Keď sa v minulosti konali dni ministerstva vnútra, tak ministerstvo vnútra na ne vynakladalo zhruba 50 000 eur, možno menej. Prišiel Matúš Šutaj Eštok, bude to stáť 600 000 eur, čiže aspoň dvanásťkrát viac,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS).

„Minister si objednal 15-tisíc antistresových loptičiek, 15-tisíc balení cukríkov či 100 súprav na plážový tenis. A ja sa pýtam ministra Eštoka, či to myslí vážne – v čase, keď štát konsoliduje financie a ožobračuje ľudí,“ zdôraznil Krúpa„A minister si medzitým robí PR za 600-tisíc eur. Policajti mi píšu, že nechcú žiadne antistresové loptičky, ale normálne platy, z ktorých dokážu vyžiť, aby nemuseli mať dve práce a lepiť zmeny,“ podčiarkol poslanec.

Poslanec kritizoval i to, že platy policajtov v roku 2026 nebudú valorizované. Výplaty sa im pre vyššie odvody podľa neho znížia. „Ja si osobne myslím, že by bolo oveľa lepšie, rozumnejšie, keby Matúš Šutaj Eštok pre tú propagáciu polície a hasičov urobil to, že odstúpi z funkcie,“ vyhlásil Krúpa.

Poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS) si myslí, že vláda míňa prostriedky nehospodárne na svoju vlastnú prezentáciu. „Ľudia sa skladajú stále viac a štát ešte aj v stave, kde už mohol mať ušetrené, tak proste nie, minie to inde,“ dodal. Ušetrené peniaze by podľa neho nemali byť použité z úcty k občanom a voličom nikde.

Oslavy za 800-tisíc

Neskôr aj šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok priznal, že oslavy stoja približne 800-tisíc eur. „To nerobíme pre mňa ako ministra, ale preto, aby sme ľuďom poďakovali. Napriek tomu, že konsolidujeme, že sme prepustili už takmer desať percent úradníkov, sme na platy oproti minulému roku a finančné odmeňovanie policajtov a hasičov dali v tomto roku už takmer 70 miliónov eur,“ povedal.

Dodal, že nakupujú techniku aj zvyšujú platy, pretože opozícia ho kritizovala, že za 800-tisíc sa práve mohla nakúpiť nová technika.

Ministerstvo vnútra organizuje dnes a v sobotu Dni ministerstva vnútra v bratislavskom výstavisku Incheba. Robilo aj verejné obstarávanie za účelom komplexného organizačného a technického zabezpečenia podujatia. Na ministerstve vnútra je pritom organizačný odbor, ktorý má niekoľko stoviek zamestnancov, upozornil exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko).

Ministerstvo vnútra argumentuje, že podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu, teda políciu, hasičov, záchranárov, ako aj civilnú ochranu verejnosti po prvýkrát komplexne, transparentne, s účasťou občanov a s dôrazom na prezentáciu práce, ktorú zamestnanci rezortu v teréne robia denne za každého počasia, často v ohrození vlastného zdravia. „Pripravované dni ministerstva vnútra sú investíciou do dôvery občanov, do vzdelávania detí, do prevencie, do úcty k ľuďom v uniforme, ale aj špičkovým odborníkom pôsobiacich v rezorte vnútra,“ vyhlásil rezort.

