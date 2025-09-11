Dnešok bude ako za trest: Čaká nás najškaredší deň týždňa. Slnko sa ani neukáže, oblohu ovládnu mraky a vietor

Ešte začiatkom týždňa to vyzeralo, že leto sa nechce vzdať svojej moci. Horúce popoludnia, jasná obloha a vysoké teploty nám pripomínali dovolenkovú atmosféru. Dnes je však všetko inak.
Nad naše územie dorazil studený front, ktorý priniesol dážď, sivú oblohu a citeľne chladnejší vzduch. Ako uvádza iMeteo, prvé zrážky sa objavili už v stredu popoludní a počas noci zasiahli väčšinu Slovenska.
Východ Slovenska dostane najviac dažďa
Ak sa dnes ráno či dopoludnia nachádzate na východe Slovenska, pripravte sa na mokrú cestu do práce aj do školy. Práve tu sa očakávajú najvýraznejšie zrážky a spadnúť môže aj do 30 milimetrov dažďa. Obloha zostane zatiahnutá až do večera a sychravý deň ešte umocní nižšia teplota. Západ Slovenska bude mať viac šťastia. Oblačnosť sa tu začne popoludní trhať a podvečer sa už môže objaviť aj kúsok slnka.
Začiatok septembra bol neobvykle teplý a pripomínal skôr leto, no dnešný deň jasne ukazuje, že jeseň je už za dverami. Na juhu Slovenska sa denné teploty vyšplhajú najviac na 24 °C. Väčšina krajiny zaznamená hodnoty medzi 20 a 23 °C. Na severe bude ešte chladnejšie a denné maximum sa udrží len okolo 17 °C.
Aj podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) dnes treba rátať s intenzívnymi zrážkami na východe Slovenska, v Košickom kraji platí počas celého dňa výstraha 2. stupňa pred dažďom a v Prešovskom kraji výstraha 1. stupňa, pričom zvyšok Slovenska zatiaľ výstrahy pred dažďom nemá.
Piatok prinesie zlepšenie
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude už piatok vyzerať optimistickejšie. Ráno síce bude miestami hmlisté alebo s nízkou oblačnosťou, no počas dňa sa čaká prevažne malá oblačnosť a len ojedinele slabé prehánky.
V noci sa teploty budú pohybovať medzi 16 a 11 °C, v dolinách môžu klesnúť aj na 9 °C. Cez deň sa vyšplhajú na 21 až 26 °C. Vietor bude slabý alebo žiadny, čo ešte viac umocní príjemný pocit. Práve piatok tak môže priniesť chvíle, ktoré mnohí nazývajú babím letom.
Víkend ešte udrží slnko
Sobota a nedeľa by mali priniesť slnečné počasie a teploty vhodné na výlety aj posledné letné aktivity. Aj keď kalendárne leto sa blíži ku koncu, aspoň krátko si ho ešte užijeme. Skutočné ochladenie a viac zrážok príde až začiatkom nového týždňa. Ak si teda chcete vychutnať posledné dni v tričku, víkend je ideálnou príležitosťou.
Počasie jasne naznačuje, že éra tropických dní sa skončila. Čaká nás postupný prechod k jesennému charakteru počasia, viac oblakov, dažďa a nižších teplôt. Hoci sa ešte zopárkrát ukáže slnečná a teplejšia tvár septembra, babie leto bude tentoraz kratšie.
