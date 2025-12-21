Dnešný deň je najkratší v roku 2025: Zimný slnovrat dorazí už o pár hodín, čakajú nás kratšie noci

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Z pracovného týždňa sa v tomto období stala jedna veľká depresia.

Na povinnostiach veľmi nezáleží – rozhodujúci je fakt, že od pondelka do piatku vstávame za tmy.

Väčšina z nás končí okolo 16:00 či 17:00, neraz aj neskôr, a aj domov sa vraciame bez jediného náznaku denného svetla. Naším spoločníkom je po štvrtej popoludní iba pouličné osvetlenie.

S príchodom astronomickej zimy sa však s krátkymi dňami rozlúčime: prichádza zimný slnovrat.

Najkratší deň a najdlhšia noc, po ktorej prídu lepšie dni

Ako informuje iMeteo, presný moment v roku 2025 pripadá na 21. decembra o 16:03.

Zimný slnovrat so sebou prináša najkratší deň a najdlhšiu noc v roku. Zároveň je to okamih, od ktorého sa dni opäť začnú predlžovať. Denného svetla bude spočiatku pribúdať len málo, dni sa však konečne prestanú skracovať.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Obdobie zimného slnovratu je plné paradoxov. Astronomická zima iba začína, no dni sa už nesú v znamení návratu svetla a príprav na jar. Pre nás to je predovšetkým obdobie vhodné na pozitívne myšlienky, pri ktorom si možno uvedomíme, že žiadne temné obdobie netrvá večne.

Dnes vnímame zimný slnovrat najmä symbolicky, no v minulosti bol súčasťou širšieho obdobia zimných obradov, ktoré mali pre mnohé kultúry hlboký duchovný a spoločenský význam. U starých germánskych a severských národov sa v tomto čase slávil sviatok známy ako Yule (Jul, Jól), spojený s obdobím najkratších dní a s nádejou na návrat svetla a obnovu života. Oslavy nemali jednotný dátum ani podobu, no viazali sa na stred zimy ako prelomový moment ročného cyklu.

