Biele Vianoce nie sú mimo hry: Slovensko sa možno dočká, v týchto oblastiach môže napadnúť sneh

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Aspoň niektorí Slováci môžu stále dúfať, že vianočné sviatky neprežijú úplne bez snehu.

V utorok 23. decembra by sme sa mali dočkať vpádu chladnejšieho a suchšieho vzduchu, ktorý dorazí z východu a začne zatekať nad územie Slovenska. Pokles teplôt pocítime najmä vo vyšších polohách, kde sa očakáva aj možný výskyt snehu. Slovensko zasiahnu zrážky, prevažne kvapalné, no na severe môže dôjsť k ich prechodu na snehové.

Ako informuje portál iMeteo, predpoveď na Štedrý deň zostáva pre mnohé časti Slovenska nepriaznivá. Na viacerých miestach, najmä na juhozápade krajiny, sa očakáva viac daždivého počasia ako snehu. Na severe by sa teploty mali pohybovať okolo bodu mrazu.

Studený vzduch by mal výraznejšie preniknúť do severných a východných regiónov Slovenska, čo by mohlo spôsobiť citeľný pokles hranice sneženia, miestami aj do nižších polôh.

Orava, Liptov, Horehronie, Spiš a krajný západ krajiny

Ako informuje portál iMeteo vo svojom druhom dnešnom článku, predpoveď počasia na Vianoce zostáva komplikovaná, najnovšie výstupy krátkodobých modelov však prinášajú lepšie prognózy pre milovníkov bielych Vianoc.

Sneh by sa mohol objaviť najmä na severe Slovenska, jeho výskyt nie je úplne vylúčený ani na krajnom západe krajiny.

Foto: TASR/Martin Medňanský

Sever Slovenska by sa mal dočkať chladnejšieho počasia už v ranných hodinách 24. decembra, keď sa teploty budú pohybovať približne od 0 do +5 stupňov Celzia. V priebehu dňa by mali ešte klesať.

„Snehová pokrývka by sa mala začať vytvárať na Orave, Liptove, Horehroní či Spiši,“ uvádza autor článku, pričom sa odvoláva na aktuálne behy numerických modelov.

Chladný vzduch sa môže dostať aj nad krajný západ Slovenska. Podľa predpovedí by mohol prúdiť z oblasti Viedenskej panvy a ďalej postupovať smerom nad severozápadné Maďarsko, čo zvyšuje šancu na výskyt snehových vločiek aj v krajných západných oblastiach krajiny.

Najväčšiu nádej na biele Vianoce tak majú obyvatelia stredného a severného Slovenska, ako aj krajného západu.

Predpovede sa však ešte môžu meniť. V tejto chvíli vieme povedať jedno: aspoň niektorí Slováci môžu stále dúfať, že vianočné sviatky neprežijú úplne bez snehu.

Vodič zdemoloval stenu rodinného domu: Opitý prešiel do protismeru a prerazil plot

