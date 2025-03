Dnes to vypukne: Môže byť až 21 stupňov. Úsmev nám však pokazí nebezpečný jav, valí sa na nás saharský prach

Slovensko zažíva mimoriadne teplý začiatok marca. Každým dňom sa otepľuje a vo štvrtok môžeme na niektorých miestach dokonca prekročiť hranicu 20 °C.

Počasie na našom území ovplyvňuje podľa informácií z iMeteo, rozsiahla tlaková výš so stredom nad Rumunskom. Táto situácia prináša stabilné a suché podmienky, pričom oteplenie postupne vrcholí. Už v stredu teploty dosiahli mimoriadne vysoké hodnoty. Najteplejšie bolo v Žihárci, kde namerali 19,1 °C, pričom v Hurbanove a Žiari nad Hronom sa ortuť teplomera vyšplhala na 19 °C.

Teplota môže atakovať hranicu 21 °C

Vo štvrtok sa očakáva ešte výraznejšie oteplenie. Denné maximá sa budú pohybovať v rozmedzí 13 až 18 °C, na juhu západného a stredného Slovenska môže byť až 21 °C. To predstavuje odchýlku viac ako 10 °C od dlhodobého priemeru pre začiatok marca. Obloha zostane prevažne jasná a pravdepodobnosť zrážok je nulová. Vietor bude spočiatku slabý, no postupne zosilnie južný vietor s nárazmi do 30 km/h.

Mimoriadne priaznivé počasie čaká aj horské oblasti, kde si prázdninujúci školáci môžu užívať teplé slnečné lúče. Vo výške 1 500 m n. m. sa očakávajú teploty okolo 10 °C, čo je na marec nezvyčajne vysoká hodnota.

Kvalita ovzdušia sa zhorší

Hoci si Slovensko užíva sériu slnečných dní, v piatok sa môže zhoršiť kvalita ovzdušia. Dôvodom bude zvýšená koncentrácia prachových častíc v ovzduší, najmä litometeorov a saharského prachu, ktoré môžu obmedziť viditeľnosť a negatívne ovplyvniť dýchanie citlivejších osôb.

Aktuálne tlakové útvary nad Európou zohrávajú kľúčovú úlohu v prenose saharského prachu do strednej Európy. Tlaková níž nad južným Španielskom a rozsiahla tlaková výš nad Rumunskom vytvárajú prúdenie teplého vzduchu priamo z Afriky cez Stredozemné more až k nám.

Tento prílev teplého vzduchu prináša aj mimoriadne vysoké teploty. Slovensko v týchto dňoch zaznamenáva neobvykle teplé počasie s maximami dosahujúcimi +18 až +20 °C, čo je o 10 až 13 °C viac ako dlhodobý priemer pre začiatok marca.

Vo štvrtok sa ešte očakáva slnečné a stabilné počasie, avšak od piatka sa začne zvyšovať koncentrácia litometeorov, čo môže obmedziť viditeľnosť a mierne ovplyvniť maximálne denné teploty. Saharský prach, ktorý sa bude postupne presúvať nad Európu, by mal na Slovensko doraziť počas víkendu, pričom jeho najväčšia koncentrácia sa očakáva v pondelok a utorok.

Prognózy naznačujú prašné dni

Numerické modely, ako napríklad predpoveď agentúry Copernicus či výpočty regionálneho centra Svetovej meteorologickej organizácie, potvrdzujú, že zvýšená koncentrácia prachových častíc zasiahne aj náš región. Očakáva sa, že v dňoch s najvyššou koncentráciou môže byť obloha zakalená a slnečné lúče budú menej intenzívne.

Pre citlivejšie osoby, ako sú alergici alebo astmatici, môže prach spôsobiť mierne dýchacie ťažkosti. Je preto vhodné sledovať aktuálne meteorologické informácie a podľa potreby obmedziť dlhodobý pobyt vonku. Napriek týmto faktorom sa stabilné a teplé počasie na Slovensku udrží minimálne do budúceho utorka. Jedinou výnimkou môže byť nedeľa, keď sa očakáva viac oblačnosti, no teploty zostanú nadpriemerné.