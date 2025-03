Jadran čelí invázii nebezpečného predátora: Tento živočích ohrozuje pôvodné druhy, vedci hľadajú riešenia

Ekosystém Jadranského mora čelí novému nebezpečenstvu. Krab modrý (Callinectes sapidus), ktorý pochádza z Atlantického oceánu a Mexického zálivu, sa tu nekontrolovateľne šíri a likviduje pôvodné druhy. Do Stredozemného mora sa dostal pravdepodobne cez odpadovú vodu zo zaoceánskych lodí a v posledných rokoch sa jeho populácia dramaticky zväčšila.

V pôvodnom prostredí je modrý krab dôležitou súčasťou rybárskeho priemyslu a v niektorých častiach USA ho lovia v obrovských množstvách. Ako informuje Televízia Markíza, v Jadranskom mori je však situácia opačná – tento agresívny predátor sa v dôsledku zvyšujúcej sa teploty morí rýchlo rozmnožuje a nemá prirodzených nepriateľov. Morskí biológovia v Chorvátsku preto spustili intenzívny monitoring a vyzývajú miestnych obyvateľov, aby sa do riešenia problému zapojili.

„Krab modrý je mimoriadne agresívny a dokáže sa živiť takmer akýmkoľvek organizmom, ktorý sa dostane do jeho blízkosti. To predstavuje vážne ohrozenie pre pôvodné druhy, napríklad pre populáciu úhorov, ktoré sú pre stabilitu ekosystému kľúčové,“ vysvetľuje chorvátska biologička Jelena Kurtovič-MrČeličová.

New in Hydrobiologia: Feeding behavior and preference of the invasive #BlueCrab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) for Mediterranean native #bivalves in mesocosm https://t.co/n6mCXgvDBh https://t.co/egPMvhe247

— Hydrobiologia (@HYDR_Springer) January 22, 2025