Dnes to môže byť psychicky náročné: Je modrý pondelok, najdepresívnejší deň v roku

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Únava, demotivácia, zlá nálada. Modrý pondelok má viacero príčin.

Tretí pondelok v januári si každoročne vyslúžil nelichotivú prezývku najdepresívnejší deň v roku. Takzvaný Blue Monday tento rok pripadá na 19. január a hoci ide skôr o symbolický pojem než o vedecký fakt, vystihuje realitu, ktorú mnohí ľudia po sviatkoch prežívajú.

Krátke dni, nedostatok slnečného svetla, návrat do pracovného režimu či vyššia únava sa v tomto období spájajú s ďalším výrazným faktorom, a to s peniazmi. Práve tie sú podľa dostupných dát jedným z najsilnejších zdrojov stresu a pocitu nespokojnosti.

Podľa údajov OECD pociťuje finančný stres až 70 percent Európanov. Prieskum agentúry Ipsos pre investičnú spoločnosť Finax zároveň ukazuje, že financie sú najčastejšou bariérou, ktorá Slovákom bráni v pocite šťastia. Január tento tlak ešte zosilňuje. Domácnosti si v ňom naplno uvedomujú výdavky z konca roka, stretávajú sa s vyššími účtami za energie a citlivejšie vnímajú splátky úverov. Finančná nepohoda sa tak prirodzene prenáša aj do psychickej roviny.

Ako vznikol pojem modrý pondelok

Termín sa prvýkrát objavil v roku 2005, keď ho predstavil britský psychológ Dr. Cliff Arnall. Pokúsil sa vytvoriť vzorec, ktorý by určil najdepresívnejší deň v roku, a ten mu vyšiel práve na tretí pondelok v januári. Podľa jeho teórie ide o moment, keď sa stretne viacero nepriaznivých okolností naraz.

Ilustračná foto: Image by rawpixel.com on Freepik

Január je pre mnohých ľudí náročným obdobím. Po sviatkoch prichádza návrat do pracovného režimu, dni sú krátke, počasie je chladné a slnečného svetla je málo. K tomu sa pridáva finančná realita po Vianociach, prvé účty v novom roku a postupné vytrácanie motivácie dodržať novoročné predsavzatia. Pondelok ako začiatok pracovného týždňa tieto pocity ešte viac umocňuje.

Koncept modrého pondelka má aj svojich kritikov. Tí upozorňujú, že ide skôr o marketingový nástroj než o seriózny vedecký záver. Práve v januári totiž cestovné kancelárie, fitnescentrá či e-shopy s doplnkami výživy cielia na ľudí s ponukami, ktoré majú zlepšiť náladu, motivovať k zmene alebo ponúknuť únik z reality. Vo výsledku to však len vytvára na ľudí dojem, že ich doterajší život nie je dostatočný a nátlak na zmenu vytvára skôr negatívne emócie.

Keď očakávanie zhoršuje realitu

Ako upozornil magazín Forbes, najväčším rizikom modrého pondelka je samotné očakávanie, že ide o zlý deň. Sugescia má silný vplyv na psychiku a môže spôsobiť, že sa negatívne naladíme ešte skôr, než sa čokoľvek stane. Takýto prístup sa ľahko mení na sebanaplňujúce sa proroctvo.

Foto: unsplash

Ak si vopred nastavíme, že nás čaká nepríjemný deň, podvedome si začneme všímať len negatívne momenty a prehliadneme tie pozitívne. Namiesto toho, aby sme deň prežili prirodzene, necháme sa ovládnuť obavami a zlou náladou.

Oveľa zdravším prístupom je brať modrý pondelok s rezervou. Každý deň môže byť dobrý aj zlý zároveň a neexistuje univerzálny dátum, ktorý by to definitívne určoval. Namiesto sledovania kalendára je často lepšie sústrediť sa na vlastné prežívanie a dopriať si priestor na oddych, malé radosti a realistické očakávania.

