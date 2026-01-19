Dnes to môže byť psychicky náročné: Je modrý pondelok, najdepresívnejší deň v roku

Tretí pondelok v januári si každoročne vyslúžil nelichotivú prezývku najdepresívnejší deň v roku. Takzvaný Blue Monday tento rok pripadá na 19. január a hoci ide skôr o symbolický pojem než o vedecký fakt, vystihuje realitu, ktorú mnohí ľudia po sviatkoch prežívajú.
Krátke dni, nedostatok slnečného svetla, návrat do pracovného režimu či vyššia únava sa v tomto období spájajú s ďalším výrazným faktorom, a to s peniazmi. Práve tie sú podľa dostupných dát jedným z najsilnejších zdrojov stresu a pocitu nespokojnosti.
Podľa údajov OECD pociťuje finančný stres až 70 percent Európanov. Prieskum agentúry Ipsos pre investičnú spoločnosť Finax zároveň ukazuje, že financie sú najčastejšou bariérou, ktorá Slovákom bráni v pocite šťastia. Január tento tlak ešte zosilňuje. Domácnosti si v ňom naplno uvedomujú výdavky z konca roka, stretávajú sa s vyššími účtami za energie a citlivejšie vnímajú splátky úverov. Finančná nepohoda sa tak prirodzene prenáša aj do psychickej roviny.
Ako vznikol pojem modrý pondelok
Termín sa prvýkrát objavil v roku 2005, keď ho predstavil britský psychológ Dr. Cliff Arnall. Pokúsil sa vytvoriť vzorec, ktorý by určil najdepresívnejší deň v roku, a ten mu vyšiel práve na tretí pondelok v januári. Podľa jeho teórie ide o moment, keď sa stretne viacero nepriaznivých okolností naraz.
Január je pre mnohých ľudí náročným obdobím. Po sviatkoch prichádza návrat do pracovného režimu, dni sú krátke, počasie je chladné a slnečného svetla je málo. K tomu sa pridáva finančná realita po Vianociach, prvé účty v novom roku a postupné vytrácanie motivácie dodržať novoročné predsavzatia. Pondelok ako začiatok pracovného týždňa tieto pocity ešte viac umocňuje.
Koncept modrého pondelka má aj svojich kritikov. Tí upozorňujú, že ide skôr o marketingový nástroj než o seriózny vedecký záver. Práve v januári totiž cestovné kancelárie, fitnescentrá či e-shopy s doplnkami výživy cielia na ľudí s ponukami, ktoré majú zlepšiť náladu, motivovať k zmene alebo ponúknuť únik z reality. Vo výsledku to však len vytvára na ľudí dojem, že ich doterajší život nie je dostatočný a nátlak na zmenu vytvára skôr negatívne emócie.
Keď očakávanie zhoršuje realitu
Ako upozornil magazín Forbes, najväčším rizikom modrého pondelka je samotné očakávanie, že ide o zlý deň. Sugescia má silný vplyv na psychiku a môže spôsobiť, že sa negatívne naladíme ešte skôr, než sa čokoľvek stane. Takýto prístup sa ľahko mení na sebanaplňujúce sa proroctvo.
Ak si vopred nastavíme, že nás čaká nepríjemný deň, podvedome si začneme všímať len negatívne momenty a prehliadneme tie pozitívne. Namiesto toho, aby sme deň prežili prirodzene, necháme sa ovládnuť obavami a zlou náladou.
Oveľa zdravším prístupom je brať modrý pondelok s rezervou. Každý deň môže byť dobrý aj zlý zároveň a neexistuje univerzálny dátum, ktorý by to definitívne určoval. Namiesto sledovania kalendára je často lepšie sústrediť sa na vlastné prežívanie a dopriať si priestor na oddych, malé radosti a realistické očakávania.
