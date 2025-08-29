Dnes to bude poriadne divoké, možno nás čaká rozlúčka s letom: Udrú teploty až do +33 °C, hrozí aj víchrica

Obdobie tepla pomaly končí – hoci jeseň oficiálne začína až 22. septembra, počasie ju pomaly začne pripomínať viac než leto, ktoré bolo dlhé, horúce a vyčerpávajúce.
Posledný augustový víkend prinesie rozlúčku s tridsiatkami. Ako informuje portál iMeteo, dnes nás čaká poriadne divoké počasie.
Studený front, víchrica aj trópy
Už ráno sa na západnej hranici krajiny blýskalo a o hranicu sa mali obtrieť prvé zrážky. Vlna horúčav na Slovensku pravdepodobne končí, zároveň však dnes pocítime dozvuk dusivého tepla. Podľa slov iMeteo, dnes nás možno čaká posledný tropický deň s teplotami do +33 °C.
Najvýraznejšie zmeny prídu podvečer, keď sa očakáva príchod studeného frontu. Ten bude spojený s tlakovou nížou so stredom nad Pobaltím a môže priniesť výraznejšie búrky. Najskôr by mohli zasiahnuť západné Slovensko, no postupne môžu zoslabnúť, keď budú postupovať nad stred krajiny.
Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sa najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 °C, pričom na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude miestami chladnejšie – okolo 27 °C. V horskej výške 1500 metrov nameriame približne 19 °C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu (15 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele aj do 14 m/s (50 km/h).
Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť, vo vysokých polohách hrozí búrlivý vietor až víchrica. SHMÚ zároveň vydal výstrahy prvého stupňa – pre južné okresy Slovenska pred vysokými teplotami a pre 10 okresov na severe pred silným vetrom na horách.
