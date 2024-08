Dnes sa pripravte na veľké obmedzenia: Pre oslavy 80. výročia SNP nás zasiahnu tieto zmeny, táto cesta je uzavretá

Centrálne oslavy 80. výročia SNP, ktoré sa vo štvrtok od 9.00 h konajú v Banskej Bystrici, si vyžiadajú výrazné dopravné obmedzenia. Informovala o nich na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Obyvatelia mesta pod Urpínom i návštevníci musia počítať s uzávierkou komunikácie I/69 v čase medzi 13.00 h až 22.00 h, hlavného ťahu popri Hrone I/66 od 14.00 h do 22.00 h, respektíve až do ukončenia podujatia. Premávka na rýchlostnej ceste R1 bude od 14.00 h do 22.00 h v smere na Zvolen zobojsmernená.

Zákaz vjazdu a parkovania, ktorý začal platiť od polnoci na niektorých banskobystrických uliciach, trvá do štvrtka 23.00 h. Ide o ulice J. Cikkera, F. Švantnera, Kapitulská, Kuzmányho a Národná. Uzavreté je aj Námestie Štefana Moysesa so zákazom vjazdu od Bakossovej ulice. Uzávera platí i na viaceré parkoviská, a to medzi domom kultúry a cestou I/66, na Štefánikom nábreží a pred budovou Ozbrojených síl SR, od odbočky Ulice Československej armády.

„Upozorňujeme všetkých Banskobystričanov a návštevníkov mesta, ktorí sa zúčastnia na celoštátnych oslavách 80. výročia SNP, že podchod pod cestou I/66 v smere od Kapitulskej ulice na Ulicu 9. mája bude pre chodcov i cyklistov od 15.00 h do 19.00 h uzatvorený. Pred začiatkom vojenskej prehliadky nebude možné od 17.00 h prejsť ani podchodom, ktorý prepája lokalitu Námestia slobody so zimným štadiónom. Uzávera bude platiť predbežne do 19.00 h. Zároveň je potrebné počítať s tým, že od 16.00 h nebude možné prechádzať cez priechod pre chodcov na Národnej ulici,“ upozornila polícia. Časy sa môžu operatívne meniť v závislosti od začiatku a ukončenia vojenskej prehliadky.

V súvislosti s oslavami 80. výročia SNP premáva vo štvrtok v smere z Radvaň parku do centra a späť kyvadlová doprava v 15-minútových a 20-minútových intervaloch.

„Z dôvodu konania osláv je zároveň úplne vylúčená premávka na niektorých komunikáciách. Uzavretá je hlavná prístupová cesta k autobusovej a železničnej stanici – cesta I/66 v úseku Štadlerovo nábrežie – Železničná stanica. MHD na autobusovú stanicu preto v stanovených časoch nebude premávať. Trolejbusové a autobusové linky MHD jazdia s úpravami,“ doplnili policajti.

Na parkovanie môžu návštevníci využiť záchytné parkoviská pri nákupných centrách na Zvolenskej ceste, v Radvani, na Tajovského ulici, Huštáku alebo parkoviská na Štiavničkách, pri Termináli či na Mičinskej ceste.