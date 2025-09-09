Nezabudnite na dáždniky a gumáky: Nad Slovenskom opäť visia mraky, očakávajte extrémne búrky

Na väčšine územia Slovenska možno v priebehu stredy a štvrtka (10. a 11. 9.) očakávať intenzívne zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred dažďom, na časti územia bude platiť jej zvýšený, druhý stupeň.
Výstraha platí od stredajšieho poludnia do štvrtkového rána (6:00) pre celé západné i stredné Slovensko, s výnimkou časti Kysúc a Oravy.
Platia výstrahy
Pre okresy Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Banskobystrického i časti Nitrianskeho, Žilinského a Košického kraja bude platiť zvýšená výstraha druhého stupňa.
„Ojedinele očakávame výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok viac ako 50 mm. Časť zrážok môže spadnúť pri búrkach,“ upozornili meteorológovia v tejto súvislosti.
V priebehu štvrtka sa má zrážková činnosť vo zvýšenej miere prejaviť aj na východnom Slovensku.
Okrem zrážok upozornil SHMÚ i na silný vietor vo vysokohorských polohách, kde od stredajšieho podvečera do štvrtkového rána môže dosiahnuť vietor pri nárazoch rýchlosť 110 – 135 km/h. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahu pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.
