Dnes nás čaká extrémne počasie: Vietor môže dosiahnuť rýchlosť až 180 km za hodinu, na horách sa môže vyskytnúť orkán

Vo štvrtok môže silný vietor potrápiť väčšinu Slovenska. Na horách prevažne severného Slovenska sa môže vyskytnúť až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Tretí stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí vo štvrtok predbežne do 15.00 h v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.

Vietor môže dosiahnuť rýchlosť až 180 km za hodinu

V nárazoch môže dosiahnuť vietor rýchlosť od 160 do 180 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ upozorňuje SHMÚ.

V okresoch Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo platí na horách druhý stupeň výstrahy. V týchto oblastiach môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Na horách má silno fúkať aj v piatok (18. 2.) a sobotu (19. 2.).

Výstrahy druhého a prvého stupňa pred vetrom sú počas dňa vydané na väčšine Slovenska, s výnimkou niektorých okresov Prešovského a Košického kraja. V západnej časti Slovenska môže v nárazoch dosiahnuť vietor rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu. Najmä na strednom a východnom Slovensku môže zafúkať v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu.

Prechod studeného frontu môže byť sprevádzaný aj búrkami. „Najsilnejší vietor očakávame tesne pred frontom a na ňom, teda vo štvrtok okolo poludnia a krátko popoludní,“ upozornil SHMÚ na sociálnej sieti.

Ďalšia tlaková níž s víchricou má prísť do strednej Európy aj z piatka na sobotu. „V severnej časti strednej Európy bude zrejme ešte silnejšia ako tá dnešná, no u nás by mala byť o niečo slabšia,“ doplnil.