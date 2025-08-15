Divadlo jej prinieslo úspech, bulvár nálepku. Herečka a speváčka Nela Pocisková priznala, že prišla o bezstarostné dospievanie

Herecká a spevácka kariéra jej priniesla veľké úspechy, no zároveň ju pripravila o mnohé bežné zážitky tínedžerských rokov.
S odstupom času priznáva, že niektoré skúsenosti dobieha až dnes a na niektoré spomína s ťažkým srdcom. V podcaste Closer Talks porozprávala speváčka a tanečníčka Nela Pocisková o tom, ako jej umelecký život ovplyvnil dospievanie, priateľstvá, vzťahy, ale aj o mediálnom tlaku, ktorému čelila už ako veľmi mladá.
Dospievanie pod zodpovednosťou divadla
Keď sa Nela Pocisková obzrie späť, má pocit, že jej tínedžerské roky neprebiehali tak, ako u väčšiny dievčat. „To som vôbec nemala,“ hovorí bez váhania a dodáva, že má pocit, akoby niečo vo svojom prirodzenom vývine preskočila. Nebolo to o tom, že by jej chýbali „žúrky“ a párty, ale skôr obdobie bezstarostného a trochu nezodpovedného dospievania.
Už v štrnástich rokoch sa totiž ocitla v prostredí divadla, kde sa očakávala disciplína a rešpektovanie pravidiel. „Už v štrnástich som bola v divadle, platia tam pravidlá, zodpovednosť,“ opisuje. Priznáva, že to bolo citlivé obdobie – čas, keď človeku záleží na názore druhých a ešte nemá úplne ukotvené, čo si myslí sám. „Myslím si, že dnešné dievčatá sú ďalej. Ja som si vtedy veľmi neverila.“
