Diváci sú zhrození. V Dunaji sa rysuje nový pár, mnohí s ním však nesúhlasia a myslia si, že to neskončí dobre

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Nemôžu tomu uveriť. 

V jednej z epizód 11. série sa opäť stalo niečo, čo pohlo s emóciami divákov. Vďaka tomu sa priklonili k tvrdeniam, že sa zo seriálu stáva telenovela s mnohými zápletkami. Môže za to nečakaný bozk Lukáša Kudličku s Adelou Brunovskou, ktorý môže byť predzvesťou nového vzťahu.

Potom, čo Lukáš pomohol Kláre Kučerovej pomstiť sa a zabiť Waltera streľbou zo zbrane, to vyzeralo tak, že sa jej utrpenie skončí. Bohužiaľ, Walter žije, a taktiež ani z ich vzťahu, ktorý sa ledva začal, nakoniec nič nebolo. Hoci sa zblížili, stačilo Klárino rázne „nie“ na Lukášovu otázku, aby ich láska skončila.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Konečne sa dočkali. Do Dunaja, k vašim službám sa vrátila postava, na ktorú sa diváci pýtali od začiatku série
2.
Odhalili zákulisie seriálu. Kostymérky Dunaja prezradili, ako vyberajú oblečenie pre postavy, táto má najviac kúskov
3.
Konečne vedia, aký osud postretne ich obľúbenú postavu. Diváci Dunaja, k vašim službám boli v napätí takmer rok
Zobraziť všetky články (243)

Lukáša vraj čakajú ťažké časy

Zdá sa však, že na obzore je iný pár a hoci v ňom figuruje Lukáš, jeho novou vyvolenou je Adela. Sebavedomá obchodníčka ho chce získať za každú cenu, čo sa jej aj očividne darí. Dokonca sa už pobozkali, no, bohužiaľ, uvidela to Klára, ktorá z toho nebola práve nadšená, rovnako ako aj samotní diváci.

Mnohí sú zhrození, aký pár sa rysuje v seriáli. „Celé zle… Myslím si, že Klára odíde na vidiek…“ napísala diváčka. „To nemyslíte vážne?! Tak to nie!“ uviedla nahnevaná žena. „No, zbohom rodina, to som sklamaná,“ znel iný komentár. „Kohokoľvek, len túto nie. Mám po chuti to pozerať,“ uviedla rozhorčene ďalšia diváčka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Podľa niektorých Lukáša nečaká nič dobré. „Hrôza, dúfam, že Lukáš v tom nebude pokračovať, lebo príde o všetko,“ myslí si iná žena. „To je ale čudo ten Lukáš, vie, že Klára ho ľúbi, ale neodpustí jej, že ho odmietla. Bože môj, s Adelou, otras, tá ho zničí,“ zareagovala ďalšia.

Sú sklamaní

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac