Diváci sú zhrození. V Dunaji sa rysuje nový pár, mnohí s ním však nesúhlasia a myslia si, že to neskončí dobre

V jednej z epizód 11. série sa opäť stalo niečo, čo pohlo s emóciami divákov. Vďaka tomu sa priklonili k tvrdeniam, že sa zo seriálu stáva telenovela s mnohými zápletkami. Môže za to nečakaný bozk Lukáša Kudličku s Adelou Brunovskou, ktorý môže byť predzvesťou nového vzťahu.
Potom, čo Lukáš pomohol Kláre Kučerovej pomstiť sa a zabiť Waltera streľbou zo zbrane, to vyzeralo tak, že sa jej utrpenie skončí. Bohužiaľ, Walter žije, a taktiež ani z ich vzťahu, ktorý sa ledva začal, nakoniec nič nebolo. Hoci sa zblížili, stačilo Klárino rázne „nie“ na Lukášovu otázku, aby ich láska skončila.
Lukáša vraj čakajú ťažké časy
Zdá sa však, že na obzore je iný pár a hoci v ňom figuruje Lukáš, jeho novou vyvolenou je Adela. Sebavedomá obchodníčka ho chce získať za každú cenu, čo sa jej aj očividne darí. Dokonca sa už pobozkali, no, bohužiaľ, uvidela to Klára, ktorá z toho nebola práve nadšená, rovnako ako aj samotní diváci.
Mnohí sú zhrození, aký pár sa rysuje v seriáli. „Celé zle… Myslím si, že Klára odíde na vidiek…“ napísala diváčka. „To nemyslíte vážne?! Tak to nie!“ uviedla nahnevaná žena. „No, zbohom rodina, to som sklamaná,“ znel iný komentár. „Kohokoľvek, len túto nie. Mám po chuti to pozerať,“ uviedla rozhorčene ďalšia diváčka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Podľa niektorých Lukáša nečaká nič dobré. „Hrôza, dúfam, že Lukáš v tom nebude pokračovať, lebo príde o všetko,“ myslí si iná žena. „To je ale čudo ten Lukáš, vie, že Klára ho ľúbi, ale neodpustí jej, že ho odmietla. Bože môj, s Adelou, otras, tá ho zničí,“ zareagovala ďalšia.
Nahlásiť chybu v článku