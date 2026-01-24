Diva alebo obeť predsudkov? Jennifer Lopez už roky čelí obvineniam z arogancie a chladného správania

Jennifer Lopez sa celé roky prezentuje ako žena, ktorá nezabudla na svoje korene a aj napriek svetovej sláve zostala verná sama sebe. Čoraz viac príbehov zo zákulisia však naznačuje, že obraz skromnej hviezdy má aj menej lichotivú stránku.
Zatiaľ čo pre fanúšikov je ikonou hudby, filmu aj módy, v zákulisí šoubiznisu sa opakovane objavujú historky o jej náročnosti, prísnych pravidlách a správaní, ktoré mnohí považujú za prejav hviezdnych manierov. Najnovšie sa diskusia opäť rozprúdila po krátkom videu zo Zlatých glóbusov, ktoré sa rýchlo stalo virálnym, píše Mail Online.
Moment na červenom koberci, ktorý rozdelil verejnosť
Niekoľkosekundový zostrih zo Zlatých glóbusov stačil na to, aby Jennifer Lopez opäť čelila vlne kritiky. Video zachytáva jej príchod ku Glambotu – špeciálnej 360-stupňovej kamere, kde podľa mnohých pôsobila, akoby úplne ignorovala režiséra Colea Wallisera, ktorý jej vysvetľoval záber. Internet reagoval okamžite a bez zľutovania.
V komentároch sa objavovali výčitky na adresu jej správania aj priame útoky na jej povahu. Niektorí fanúšikovia jej odkázali: „@jlo kúp si trochu slušnosti“ či „Taká snobka. Ťažko sa na to pozerá“. Samotný Walliser však situáciu videl inak a verejne sa jej zastal. „Nevzal som si to osobne. V tej chvíli mi to nepripadalo neslušné,“ uviedol.
Podľa neho išlo o bežný pracovný moment v chaotickom prostredí, kde sa rozhoduje v sekundách a nie je priestor na zdvorilostné rozhovory. Lopez bola vraj už nastavená na výkon a presne vedela, čo má urobiť. „Vedela, čo urobí. Zaujala pozíciu,“ vysvetlil s tým, že fakt, že bola otočená chrbtom, mohlo pôsobiť chladnejšie, než v skutočnosti bolo.
Walliser zároveň pripomenul, že zastaviť sa pri Glambote nie je povinnosťou a každý, kto tak urobí, robí produkcii službu. „Tieto celebrity sú v práci. Sú tam, aby propagovali projekt, boli hosťami, prezentovali… pracujú,“ zdôraznil. Červené koberce opísal ako extrémne hektické prostredie, kde sa často ide na autopilota a nie každý moment vyzerá navonok tak, ako ho účastníci prežívajú.
