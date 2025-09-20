Známe produkty v ponuke McDonaldu potichu skončili. Zákazníci u nás nemajú o tento typ burgeru či wrapu záujem

Ilustračná fotografia: interez.sk

Jakub Baláž
Známa sieť rýchleho občerstvenia už v ponuke nemá konkrétny druh burgeru či wrapu. S podobným krokom prišla aj v Rakúsku či Česku.

V uplynulých rokoch pridali do svojej ponuky vegetariánske produkty aj najznámejšie siete rýchleho občerstvenia ako McDonald’s, KFC či Burger King. Bezmäsitá alternatíva v menu bola reakciou na trend, ktorý však, zdá sa, naše končiny obišiel. 

Bezmäsité burgery, wrapy či šaláty si v sieti McDonald’s podľa všetkého nenašli na Slovensku, ale ani v susedných krajinách, dostatočný počet fanúšikov. Ako informovali české Hospodářske noviny, dopyt po týchto variantoch v Českej republike dlhodobo klesal, a preto sa počas septembra uchýlili k ich odstráneniu.

S podobným krokom prišla aj slovenská divízia svetoznámeho fastfoodu, na čo upozornil portál tvnoviny.sk.

Dopyt po čisto veggie produktoch, burgeroch, wrapoch alebo šalátoch dlhodobo klesal. Naopak, rástli zákaznícke požiadavky na návrat Filet-O-Fish. Preto sme zákazníkom začiatkom septembra priniesli túto rybiu ponuku v troch variantoch,“ uviedol pre HN marketingový riaditeľ McDonaldu pre český, slovenský a ukrajinský trh. Martin Troup zároveň deklaroval, že nebolo možné zachovať v ponuke obe možnosti.

Foto: interez.sk

Súviselo to s technickým charakterom v oblasti prípravy. „V reštaurácii nemožno pripravovať oba produkty súčasne tak, aby sme zachovali vysoký štandard kvality a rýchlosti obsluhy,“ dodal. Ešte začiatkom roka bola situácia odlišná a prevádzkový riaditeľ McDonaldu v Českej republike počítal s udržaním si bezmäsitých produktov v menu. Už vtedy však uviedol, že tvorili iba zlomok predajov.

Konkurencia si na Slovensku veggie produkty drží

Podľa informácií, s ktorými prišiel portál tvnoviny.sk, už veggie produkty nie sú ani v slovenskej ponuke. Figurovali v nej od roku 2021 a spoločnosť ich sem zaradila na základe zvyšujúceho sa záujmu konzumentov o vegetariánske alternatívy. Ten, podľa všetkého, nevydržal. Zástupcovia slovenskej siete sa zatiaľ k tomuto kroku oficiálne nevyjadrili.

Naopak, konkurencia v podobe Burger King či KFC zatiaľ bezmäsité jedlá vo svojom portfóliu drží.

