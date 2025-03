Dieťa už bez návštevy lekára nevypíšete: Pediatri kritizujú nový systém ospravedlneniek, ide o množstvo prípadov

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) nesúhlasí s navrhovanou zmenou ospravedlňovania neprítomnosti detí v školách a predškolských zariadeniach z dôvodu choroby. Lekárske vyšetrenie má byť podľa nej indikované zdravotným stavom a nutnosťou lekárskej intervencie, nie potrebou vystavenia potvrdenia o chorobe.

Nemyslí si, že záškoláctvo má byť riešené v ambulanciách. Požaduje úpravu legislatívy. Návrh tento týždeň predstavil rezort školstva. „Primárni pediatri a iní zdravotníci sú zodpovední za správne indikovanú a včas poskytnutú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, nie za povinnú školskú dochádzku,“ konštatuje výbor Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti.

Školy môžu v prípade pochybností kontaktovať lekára

Za povinnú školskú dochádzku podľa neho zodpovedajú jednoznačne zákonní zástupcovia detí, pričom sú v súčasnosti dostupné legislatívne ošetrené nástroje, ako túto povinnosť vymáhať. V prípade pochybností majú školy možnosť kontaktovať lekára a vyžadovať v odôvodnených prípadoch potvrdenia pri každej absencii. Tejto povinnosti sa lekári nebránia, avšak mala by byť využívaná minimálne.

Upozorňuje, že navrhovaný režim spôsobí zvýšenú návštevnosť v ambulanciách aj v prípadoch ľahších infekcií, ktoré by za iných okolností mnohí rodičia zvládli sami. „A to len preto, že budú potrebovať papier s lekárskou pečiatkou,“ podotýka SSPPS. Poukazuje na to, že pre ambulanciu s priemerným počtom pacientov a pri priemernej chorobnosti detí v predškolskom a školskom veku by bolo odhadom potrebných vykonať a zaznamenať viac ako 6700 vyšetrení ročne, a to len pre respiračné ochorenia väčšinou nezávažné.

Nie so všetkým treba navštíviť ordináciu

Predstavuje to viac ako 550 vyšetrení mesačne, čo je minimálne 25 vyšetrení denne. Zdôrazňuje pritom, že ide len o vyšetrenia detí s infekciami dýchacích ciest a virózami. Stráca sa priestor pre vážne choré deti, pre diferenciálnu diagnostiku komplikovaných prípadov, kontrolné vyšetrenia, všetky preventívne prehliadky, poradne a očkovania.

V celom detskom veku je podľa SSPPS skladba ochorení odlišná od ochorení dospelých, prevažujú väčšinou ľahko prebiehajúce, samolimitujúce infekcie, najmä v sezónnej súvislosti a nezriedka nevyžadujú lekárske ošetrenie. Vo väčšine prípadov postačuje podľa nej liečba príznakov s pomocou voľne dostupných liekov a domáca starostlivosť.

Záškoláctvo je problémom sociálnym a problémom rodiny

„Nemyslíme si, že záškoláctvo má byť riešené v ambulanciách. Väčšina problémov záškoláctva je problémom sociálnym a problémom rodiny a v tejto úrovni je potrebné ho riešiť,“ poznamenáva SSPPS so žiadosťou o prehodnotenie a úpravu návrhu tak, aby sa zamedzilo nadmerným absenciám bez ohrozenia starostlivosti o zdravie detí. Upozorňuje, že kapacity zdravotníkov nie sú neobmedzené. Neustále narastanie neodôvodnenej zdravotnej starostlivosti zníži podľa SSPPS dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) navrhuje úpravou školského zákona zaviesť dvojstupňový systém ospravedlňovania vymeškaných hodín v materských a základných školách. Zaviesť by sa mal voľnejší a prísnejší režim. Prísnejší režim je automaticky platný pre všetky školy od 1. septembra. Voľnejší režim je dostupný len pre tie školy, ktoré pravidelne vykazujú údaje o vymeškaných hodinách a neprekračujú referenčnú hodnotu 250 vymeškaných hodín ročne na žiaka.