Desivý incident: Päť alebo šesť ľudí dobodali a pri útoku použili aj „kvapalinu podobnú spreju“

Štrnásť ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom a neznámou kvapalinou v továrni v centrálnej oblasti Japonska, uviedol v piatok predstaviteľ záchranných služieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Štrnásť ľudí bolo prevezených záchrannými službami,“ povedal pre AFP predstaviteľ hasičského zboru v meste Mišima v prefektúre Šizuoka západne od japonskej metropoly Tokio.
Čo sa stalo?
Predstaviteľ podľa svojich slov prijal okolo 16:30 hodiny miestneho času (8:30 SEČ) hovor z neďalekej továrne na výrobu gumy, v ktorom mu oznámili, že „päť alebo šesť ľudí dobodali“ a že pri útoku bola použitá aj „kvapalina podobná spreju“. Japonské médiá informovali, že jedna osoba je už vo väzbe. Ďalšie podrobnosti o incidente či stave zranených osôb doposiaľ nie sú známe.
Nahlásiť chybu v článku