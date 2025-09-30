Desí generálov, je strašiakom Európy: Tajný útok Ukrajincov zničil obávanú ruskú zbraň. Rozdrvil aj americké Patrioty

Ukrajinská armáda nedávno uskutočnila tajný útok, pri ktorom za pomoci dronov zničila odpaľovač balistickej rakety Iskander. Strela sa považuje za jednu z najnebezpečnejších zbraní ruskej armády.
Podľa zverejnených informácií vypustili Ukrajinci 14 dronov, ktoré zasiahli odpaľovací systém, transportné vozidlá a dokonca aj protivzdušnú obranu Pantsir-S1. Útok mal prebehnúť na základni, ktorú ruská armáda využívala na skladovanie a presuny techniky. Informovali TV Noviny.
Fotografie zverejnené na viacerých telegramových účtoch ukazujú zničené odpaľovače 9P78-1 aj päť transportno-nakladacích vozidiel typu 9T250. Hoci Kyjev oficiálne mlčí, analytici považujú túto operáciu za významný krok, ktorý môže znížiť schopnosť postihnutej ruskej brigády vypúšťať salvy rakiet.
Iskander, ruský „zabijak Patriotov“
Balistická raketa Iskander patrí medzi najničivejšie zbrane ruskej armády. Je schopná zasiahnuť ciele vo vzdialenosti viac ako 500 kilometrov a vďaka svojej rýchlosti a sofistikovanej dráhe letu je mimoriadne ťažko zachytiteľná protivzdušnou obranou.
Minulý rok sa o jej ničivej sile presvedčil aj radar amerického systému Patriot, ktorý bol zničený napriek tomu, že proti Iskanderu boli vypálené dve obranné strely. To je dôvod, prečo sa Ukrajinci snažia odpaľovacie systémy lokalizovať a vyradiť ešte predtým, než dôjde k odpáleniu rakiet.
Každý odpaľovač Iskanderu je podľa portálu missilethreat vybavený dvoma raketami, pričom ďalšie nesú transportno-nakladacie vozidlá. Rakety stoja tri až štyri milióny dolárov (takmer 3,5 milióna eur) a môžu byť osadené rôznymi typmi hlavíc – od vysoko výbušných, cez kazetovú muníciu a termobarické nálože až po jadrové. Iskander má preto významné postavenie nielen na fronte, ale aj v stratégii ruského jadrového zastrašovania.
Strategická dôležitosť
Iskander sa stal pre Moskvu preferovanou zbraňou na zastrašovanie krajín v celej Európe. Už v roku 2012 varoval vtedajší pôsobiaci minister obrany Anatolij Serďukov, že raketa môže byť použitá na útok na európske systémy protiraketovej obrany, pričom súčasťou hrozby bolo aj nasadenie rakiet do Kaliningradu, ruskej enklávy susediacej s členskými štátmi NATO, Poľskom a Litvou.
V roku 2015 Rusko dočasne presunulo Iskander-M do Kaliningradu počas vojenských cvičení, aby demonštrovalo schopnosť rýchleho nasadenia. Niektoré správy a poľskí obranní predstavitelia sa domnievajú, že ruské Iskandery sú v enkláve nasadené aj dnes.
Existujú aj špekulácie o možnom nasadení týchto rakiet na anektovanom Kryme. Vzhľadom na to, že Iskander môže niesť taktické jadrové hlavice, poskytuje Rusku možnosť uskutočniť menšie jadrové údery hlboko do Európy a naznačuje, že sporný región Krymu sa nachádza pod ruským jadrovým „dáždnikom“.
Zmena charakteru vojny
Ako informuje portál defence-blog, ukrajinská armáda čoraz častejšie využíva masívne útoky dronov proti vysoko hodnotným cieľom hlboko na území Ruska. Lacné bezpilotné prostriedky, poháňané presnými spravodajskými informáciami, umožňujú Ukrajine zasiahnuť objekty, ktoré boli kedysi považované za bezpečné pred konvenčnou delostreleckou alebo raketovou paľbou.
„Ozbrojené sily Ukrajiny naďalej vykonávajú asymetrické a citlivé operácie s cieľom zastaviť agresiu Ruska voči Ukrajine,“ uviedol Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny na sociálnej sieti, spolu s fotografiou zničených transportných vozidiel systému Iskander.
Použitie dronov na neutralizáciu komponentov rakiet Iskander ukazuje, ako sa mení charakter vojny na Ukrajine. Tradičné systémy, navrhnuté ešte počas studenej vojny, sú čoraz zraniteľnejšie voči moderným, prepojeným a neustále prítomným dronom.
Pre Ukrajinu má zničenie niekoľkých vozidiel Iskander nielen praktickú, ale aj symbolickú hodnotu. Znižuje útočnú schopnosť Ruska, komplikuje logistiku a núti Moskvu nasadzovať ďalšie prostriedky na ochranu svojich raketových brigád. Hoci sa Rusko snažilo svoje systémy chrániť ukrývaním a rozptýlením, nedávny útok dokazuje, že ukrajinské drony sú stále schopné zasiahnuť dobre strážené ciele.
