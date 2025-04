Demokracia podľa Putina: Dva príklady, ako funguje ruské súdnictvo. Študentov poslali do väzenia, lebo chceli mier

Na takmer tri roky vo väzení odsúdil ruský súd 19-ročnú aktivistku Dariu Kozyrevovú, ktorá prostredníctvom poézie z 19. storočia či grafiti vyjadrovala protest proti konfliktu na Ukrajine. Podobný prípad sa pritom stal aj dvom osemnásťročným ruským študentom, ktorí zverejnili video, v ktorom boli za mier. Udala ich pritom vlastná riaditeľka.

Súd ešte v piatok uznal Kozyrevovú za vinnú z opakovanej „diskreditácie“ ruskej armády po tom, čo na námestí vyvesila plagát s veršami ukrajinského autora a poskytla rozhovor ruskojazyčnej službe Rádia Slobodá Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL). Aktivistka pred súdom uviedla, že je nevinná a prípad vedený proti nej označila za „jeden veľký výmysel“, citoval nezávislý spravodajský kanál Mediazona.

Súd ju odsúdil na dva roky a osem mesiacov za mrežami, píše Reuters. Kozyrevová je tak jednou z približne 234 ľudí väznených v Rusku za ich protivojnový postoj, ako vyplýva z údajov zozbieraných ruskou ľudskoprávnou skupinou Memorial.

Brave and beautiful. Daria Kozyreva, a 19-year old student from St. Petersburg, was sentenced today to 2.5 years in prison for simply being against the war. In her closing statement, Daria said that she hoped one day Ukraine will „get back every inch of its land“. pic.twitter.com/GpQsWdFOLF

— Konstantin Sonin (@k_sonin) April 18, 2025