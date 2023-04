Splodil najmenej 550 detí, nevedel s tým prestať. Muža musel stopnúť až súd, za ďalšie darcovstvo spermií mu hrozí pokuta

Holandský súd v piatok zakázal mužovi darovať ďalšie spermie. V Holandsku a ďalších krajinách totiž splodil najmenej 550 detí a budúcich rodičov zavádzal o počte potomkov, ktoré boli počaté vďaka jeho spermiám. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Podľa holandských smerníc môžu darcovia spermií splodiť maximálne 25 detí s 12 matkami. Darca označovaný ako Jonathan M. v minulosti poskytol spermie niekoľkým holandským klinikám na liečbu neplodnosti, jednej klinike v Dánsku a mnohým ďalším párom, s ktorými sa spojil prostredníctvom reklám a internetových fór, uviedol súd v písomnom rozsudku.

Obrovská príbuzenská sieť

„Všetci títo rodičia sú teraz konfrontovaní so skutočnosťou, že deti v ich rodine sú súčasťou obrovskej príbuzenskej siete so stovkami nevlastných súrodencov, ktorých si nevybrali,“ uviedol súd. „Pre deti to má alebo môže mať negatívne psychosociálne dôsledky,“ dodal.

Právny zástupca darcu na súdnom pojednávaní povedal, že jeho klient chcel pomôcť rodičom, ktorí by inak nemohli mať vlastné deti.

V prípade porušenia zákazu bude musieť darca zaplatiť pokutu 100.000 eur za každý prípad ďalšieho darcovstva.