Dara Rolins odcestovala za Nedvědom s veľkými očakávaniami. No hneď po príchode zostala veľmi sklamaná

Speváčka Dara Rolins vycestovala za svojím snúbencom Pavlom Nedvědom do Saudskej Arábie, kde futbalová legenda od začiatku roka pôsobí ako športový riaditeľ klubu Al Shabab. Očakávala exotiku, luxus a rozprávkovú atmosféru, no jej dojmy boli iné.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Speváčka sa do Saudskej Arábie vybrala prvýkrát a spoločnosť jej robila dcéra Lola. Ako uviedla Markíza, návštevu si naplánovali tak, že do krajiny pricestovali na Valentína. „Vyšlo to tak, že sme tam dorazili na Valentína, takže to bolo romantické. Čakali nás kytice kvetov,“ prezradila Dara, no hneď nato priznala, že jej očakávania sa nezhodovali s realitou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Menej luxusu, než čakala

Speváčka mala predstavu o Saudskej Arábii ako o krajine, kde na každom kroku dýcha luxus a moderná architektúra. „Aj ja som mala predstavy o tom, že to bude celé zaliate slnkom a bohatstvom, aké som možno videla len v rozprávkach,“ priznala. Namiesto toho ju krajina v niektorých ohľadoch sklamala.

Podľa jej slov to tam vyzerá podobne ako v Dubaji pred dvadsiatimi rokmi. „Je to krajina, ktorá má veľký potenciál a myslím si, že nás ešte prekvapí, ale v tejto dobe to nie je úplne dovolenková destinácia,“ skonštatovala Dara, ktorá už má čo to pochodené.

Život v Saudskej Arábii a odlišná kultúra