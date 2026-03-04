Daňové priznanie a hrozba pre dôchodok: Sociálna poisťovňa varuje jednu skupinu ľudí, chyba ich môže vyjsť draho

Foto: TASR - Radovan Stoklasa / TASR - Michal Svítok

Dana Kleinová
Dôchodky
Sociálna poisťovňa varuje, že nesprávne priznanie vám môže v budúcnosti ubrať z penzie.

Obdobie vypĺňania daňových priznaní pokračuje aj tento mesiac a hoci ho za mnohých robí ich zamestnávateľ, živnostníci si musia túto povinnosť spraviť sami. V prípade nesprávnych údajov však nedostanú postih len teraz, ale môže to neskôr negatívne ovplyvniť ich dôchodky.

Sociálna poisťovňa preto zverejnila novú praktickú pomôcku pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je pomôcť podnikateľom správne vyplniť daňové priznanie typu B za rok 2025, ktoré je kľúčové pre výpočet ich budúcich odvodov.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Vyššie dôchodky už od marca: Sociálna poisťovňa zvyšuje tisíce penzií, netreba o nič žiadať
2.
Háčik pri daniach pre rodičov: Na nové pravidlá najviac doplatia veľké rodiny, štát im pomoc stopne
3.
Nové pravidlá pre rodičovský dôchodok: Kedy prídu peniaze a na čo si dať pri daniach pozor?
Zobraziť všetky články (208)

Prečo na správnom vyplnení záleží?

Údaje, ktoré do priznania zapíšete dnes, priamo ovplyvnia vašu peňaženku od júla 2026. Sociálna poisťovňa z nich vypočíta váš vymeriavací základ. Ak však spravíte chybu, môže sa vám to vypomstiť dvojakým spôsobom:

  • Nesprávna výška odvodov: Ak uvediete chybné údaje, poisťovňa vám určí poistné v nesprávnej výške.
  • Nižšie sociálne dávky: Výška vašich odvodov priamo ovplyvňuje sumu nemocenských dávok (PN, ošetrovné) a v konečnom dôsledku aj výšku vášho budúceho dôchodku.

„Nižšie poistné dnes znamená napríklad nižšie nemocenské dávky či nižší dôchodok v budúcnosti,“ varuje Sociálna poisťovňa, upozorňujúc, že nejde len o sumy, ktoré riešite teraz, ale mali by ste pri vypĺňaní daňového priznania myslieť aj na budúcnosť.

Foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Na čo si dať pozor

Správnosť údajov je rozhodujúca pre identifikáciu podnikateľa a korektný výpočet sumy poistného. Pred podaním priznania si preto dôkladne skontrolujte riadky, ktoré slúžia na určenie vymeriavacieho základu.

Poisťovňa odporúča SZČO, aby si predtým, než podajú daňové priznanie na finančnú správu, prešli zverejnenú pomôcku. Pomôže vám zorientovať sa v tom, ktoré konkrétne riadky sú pre vašu odvodovú povinnosť tie najdôležitejšie. Pomôcku nájdete TU.

Kedy sa prejavia zmeny?

  • Obdobie, za ktoré sa podáva priznanie: Kalendárny rok 2025.
  • Termín účinnosti nových odvodov: Od 1. júla 2026 (resp. od 1. októbra 2026, ak máte predĺženú lehotu na podanie priznania).
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vynovená relácia divákov príliš nezaujala. Na Milujem Slovensko sa valia sťažnosti, vraj treba vymeniť kapitána

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac