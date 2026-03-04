Daňové priznanie a hrozba pre dôchodok: Sociálna poisťovňa varuje jednu skupinu ľudí, chyba ich môže vyjsť draho

Obdobie vypĺňania daňových priznaní pokračuje aj tento mesiac a hoci ho za mnohých robí ich zamestnávateľ, živnostníci si musia túto povinnosť spraviť sami. V prípade nesprávnych údajov však nedostanú postih len teraz, ale môže to neskôr negatívne ovplyvniť ich dôchodky.
Sociálna poisťovňa preto zverejnila novú praktickú pomôcku pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je pomôcť podnikateľom správne vyplniť daňové priznanie typu B za rok 2025, ktoré je kľúčové pre výpočet ich budúcich odvodov.
Prečo na správnom vyplnení záleží?
Údaje, ktoré do priznania zapíšete dnes, priamo ovplyvnia vašu peňaženku od júla 2026. Sociálna poisťovňa z nich vypočíta váš vymeriavací základ. Ak však spravíte chybu, môže sa vám to vypomstiť dvojakým spôsobom:
- Nesprávna výška odvodov: Ak uvediete chybné údaje, poisťovňa vám určí poistné v nesprávnej výške.
- Nižšie sociálne dávky: Výška vašich odvodov priamo ovplyvňuje sumu nemocenských dávok (PN, ošetrovné) a v konečnom dôsledku aj výšku vášho budúceho dôchodku.
„Nižšie poistné dnes znamená napríklad nižšie nemocenské dávky či nižší dôchodok v budúcnosti,“ varuje Sociálna poisťovňa, upozorňujúc, že nejde len o sumy, ktoré riešite teraz, ale mali by ste pri vypĺňaní daňového priznania myslieť aj na budúcnosť.
Na čo si dať pozor
Správnosť údajov je rozhodujúca pre identifikáciu podnikateľa a korektný výpočet sumy poistného. Pred podaním priznania si preto dôkladne skontrolujte riadky, ktoré slúžia na určenie vymeriavacieho základu.
Poisťovňa odporúča SZČO, aby si predtým, než podajú daňové priznanie na finančnú správu, prešli zverejnenú pomôcku. Pomôže vám zorientovať sa v tom, ktoré konkrétne riadky sú pre vašu odvodovú povinnosť tie najdôležitejšie. Pomôcku nájdete TU.
Kedy sa prejavia zmeny?
- Obdobie, za ktoré sa podáva priznanie: Kalendárny rok 2025.
- Termín účinnosti nových odvodov: Od 1. júla 2026 (resp. od 1. októbra 2026, ak máte predĺženú lehotu na podanie priznania).
Nahlásiť chybu v článku