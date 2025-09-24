Danko vracia úder: Pellegriniho vyzval, aby zverejnil zoznam osôb z vládneho špeciálu, ktorý letel do USA

Národniari sa pustili do prezidenta.

Národniari vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa nachádzali na palube lietadla počas jeho cesty do USA a späť. Slovenská národná strana (SNS) tak reagovala na cestu prezidenta a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) do USA.

Obaja síce prišli do Ameriky, no nešli spoločne vládnym špeciálom. Ministerka sa v USA zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Prezident do USA cestoval na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Nadácia Zastavme korupciu však poukázala na predražené letenky ministerky Šimkovičovej za takmer 16-tisíc eur a pre ďalšie dve osoby za viac ako 4 300 eur, ktoré boli platené z rezortu kultúry.

Ministerka vraj nemala miesto na palube

Hovorkyňa ministerky kultúry vysvetlila, že Šimkovičová chcela letieť s prezidentom, no na palube nebolo dostatok miesta. Situácia vyvolala slovnú prestrelku medzi SNS a prezidentom. Predseda národniarov Andrej Danko vyzval prezidenta Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu, pretože majú právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky.

Prezident sa však voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že Danko by mal najskôr vysvetliť, aký program mala Šimkovičová v USA, keďže ju videl iba pol dňa na festivale slovenskej menšiny. Prezident tak nevie, aký program ministerka má, s kým v USA je a koľko dní tam plánuje stráviť. Slovná výmena medzi SNS a prezidentom však pokračuje a SNS žiada prezidenta, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa s ním počas letu do USA nachádzali na palube vládneho špeciálu.

Tvrdá reakcia SNS

„Pán prezident je mimoriadne citlivý, keď sa novinári pýtajú na jeho rozpočet – ktorý je vyšší ako mala prezidentka Zuzana Čaputová, alebo na jeho sestru. Namiesto toho, aby odpovedal na relevantnú otázku, tradične klame a útočí,“ vyhlásila SNS. Národniari vysvetlili, že detaily programu ministerky nemajú k dispozícii a že je potrebné obrátiť sa na jej tlačové oddelenie.

„Program ministerky má súkromnú aj pracovnú časť. Faktom však je, že v USA bolo niekoľko ministrov SR, ktorých prezident odmietol vziať na palubu lietadla,“ zdôraznila SNS s tým, že prezident sa snaží zakrývať svoje papalášske správanie. „Skôr by nás ale zaujímalo, prečo v rámci konsolidácie zadal pokyn kúpiť vilu na Palisádach pre ministerstvo vnútra a či niekedy na palube lietadla viezol aj svoju sestru,“ uzavrela strana.

