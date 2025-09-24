Danko vracia úder: Pellegriniho vyzval, aby zverejnil zoznam osôb z vládneho špeciálu, ktorý letel do USA

Národniari vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa nachádzali na palube lietadla počas jeho cesty do USA a späť. Slovenská národná strana (SNS) tak reagovala na cestu prezidenta a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) do USA.
Obaja síce prišli do Ameriky, no nešli spoločne vládnym špeciálom. Ministerka sa v USA zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Prezident do USA cestoval na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Nadácia Zastavme korupciu však poukázala na predražené letenky ministerky Šimkovičovej za takmer 16-tisíc eur a pre ďalšie dve osoby za viac ako 4 300 eur, ktoré boli platené z rezortu kultúry.
Ministerka vraj nemala miesto na palube
Hovorkyňa ministerky kultúry vysvetlila, že Šimkovičová chcela letieť s prezidentom, no na palube nebolo dostatok miesta. Situácia vyvolala slovnú prestrelku medzi SNS a prezidentom. Predseda národniarov Andrej Danko vyzval prezidenta Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu, pretože majú právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky.
Prezident sa však voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že Danko by mal najskôr vysvetliť, aký program mala Šimkovičová v USA, keďže ju videl iba pol dňa na festivale slovenskej menšiny. Prezident tak nevie, aký program ministerka má, s kým v USA je a koľko dní tam plánuje stráviť. Slovná výmena medzi SNS a prezidentom však pokračuje a SNS žiada prezidenta, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa s ním počas letu do USA nachádzali na palube vládneho špeciálu.
Tvrdá reakcia SNS
„Pán prezident je mimoriadne citlivý, keď sa novinári pýtajú na jeho rozpočet – ktorý je vyšší ako mala prezidentka Zuzana Čaputová, alebo na jeho sestru. Namiesto toho, aby odpovedal na relevantnú otázku, tradične klame a útočí,“ vyhlásila SNS. Národniari vysvetlili, že detaily programu ministerky nemajú k dispozícii a že je potrebné obrátiť sa na jej tlačové oddelenie.
„Program ministerky má súkromnú aj pracovnú časť. Faktom však je, že v USA bolo niekoľko ministrov SR, ktorých prezident odmietol vziať na palubu lietadla,“ zdôraznila SNS s tým, že prezident sa snaží zakrývať svoje papalášske správanie. „Skôr by nás ale zaujímalo, prečo v rámci konsolidácie zadal pokyn kúpiť vilu na Palisádach pre ministerstvo vnútra a či niekedy na palube lietadla viezol aj svoju sestru,“ uzavrela strana.
