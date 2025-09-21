Danko varuje pred „buchnutím“ ekonomiky: Ak neprídu veľké zmeny, Slovensko čaká kolaps. Takáto riešenie navrhuje

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Majerský doplnil, že by sa na samosprávy malo presunúť viac kompetencií a financií.

Podpredseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko opakovane volá po systémových zmenách, napríklad znížení počtu samosprávnych krajov. Takisto vidí potrebu reformovať, zlúčiť či zrušiť niektoré úrady.

Poslanec parlamentu a predseda KDH Milan Majerský oponoval, že samosprávne kraje poskytujú občanom najlacnejšiu službu. Demonštroval, že pokrývajú napríklad verejnú dopravu, kultúru, zdravotníctvo, školstvo či sociálne služby. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Viac kompetencií pre samosprávy

Majerský doplnil, že by sa na samosprávy malo presunúť viac kompetencií a financií. Upozornil, že ak by krachlo všetko, čo samospráva zabezpečuje, v systéme by ostala veľká „diera“. Danko pokračoval, že ak systémová zmena nepríde a každý rok sa bude tlačiť na nárast platov vojakov, učiteľov či policajtov, ekonomika podľa jeho slov „buchne“.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Asi by sme sa mali začať na Slovensku baviť odborne, ako ho zmeniť a reformovať. Nie ho plátať. Myslím si, že prichádza čas, kedy treba niektoré úrady reformovať, zrušiť, nastaviť koncepciu. Vždy to hovorím aj na koaličnej rade,“ podotkol Danko. Čo sa týka výzvy predsedu SaS Branislava Gröhlinga na generálny štrajk 17. novembra, Majerský si nemyslí, že je naň priestor. Potvrdil však, že KDH bude naďalej protestovať proti konsolidácií.

