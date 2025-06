Danko tiež hovorí o neutralite: Tvrdí, že prezident Pellegrini nemá mandát podpísať uznesenie NATO o zvýšení výdavkov na obranu

Ak prezident SR Peter Pellegrini podporí zvýšenie výdavkov na obranu na nadchádzajúcom samite členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO), urobí to bez vládneho či parlamentného mandátu a na vlastnú zodpovednosť. Na tlačovej konferencii to v piatok uviedol predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.

Priznáva však, že prezident má ústavné právo rozhodnúť sa v tejto téme. „Nedisponuje mandátom, takým mandátom nemôže byť jeden okrúhly stôl, kde dostanete kávu a jeden pagáč,“ uviedol Danko s narážkou na stretnutie lídrov politických strán, ktorí o téme rokovali s prezidentom na okrúhlom stole. Pellegrini podľa neho tiež nedostal „nevyplnený šek“.

Fico podľa Danka tému zakrýva neutralitou

Zvýšenie výdavkov na obranu na navrhovanú úroveň päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) by pre Slovensko podľa šéfa národniarov znamenalo výdavky na úrovni siedmich miliárd eur ročne. Podľa svojich slov si nevie predstaviť, ako by štát mohol ďalej zvýšiť dane a peniaze tak nájsť.

Danko na tlačovej konferencii zároveň podotkol, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) zakrýva tému zvyšovania výdavkov neutralitou. Podľa neho by Slovensko mohlo ísť aj takouto cestou, no je to zložitejší proces. Napríklad by si to vyžadovalo znovuzavedenie povinnej vojenskej služby.

Duálne projekty považuje za krytie zvyšovania rozpočtu

Predseda SNS si tiež myslí, že duálne projekty z rozpočtu armády, teda nemocnice či cesty, sú prekrývaním zvýšenia rozpočtu na zbrojenie. Dodal však, že je za to, aby duálne projekty boli súčasťou obranného rozpočtu. Slovensko v prípade navýšenia obranných výdavkov bude podľa šéfa národniarov musieť tento záväzok napĺňať.

„Porovnal by som to možno s napĺňaním dvoch percent, že došlo k postupnému napĺňaniu. Už je to záväzok a je to problém, takže takému záväzku sa už do budúcna nedá vyhnúť,“ myslí si. Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhuje doterajší cieľ dvoch percent HDP danej krajiny zvýšiť na celkovo päť percent, z čoho by 3,5 percenta HDP išlo na vojenské výdavky a 1,5 percenta na investície súvisiace s obranou a bezpečnosťou.

Samit NATO bude hľadať dohodu o výdavkoch

Nadchádzajúci samit NATO v holandskom Haagu, ktorý sa začne v utorok (24. 6.), bude zameraný najmä na snahu dosiahnuť dohodu členských štátov o zvýšení výdavkov na obranu. Hlava štátu po stretnutí s politickými lídrami vyhlásila, že Slovenská republika nebude na nadchádzajúcom samite NATO v Haagu narúšať jednotu.

Zároveň však bude trvať na tom, aby sa prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu rozložilo na čo najdlhší čas a výraznú časť tvorili výdavky duálneho využitia. Prezident dodal, že konkrétne napĺňanie záväzku bude na vláde SR, aktuálnej aj nasledujúcich. Zároveň si myslí, že Slovensko musí pokračovať v investovaní do zbrojárskeho priemyslu.