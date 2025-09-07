Danko sa pustil do rezortov: Peniaze vraj miznú v školstve aj zdravotníctve. Na čiastočnom zrušení transakčnej dane trvá

Nina Malovcová
SITA
Nižšia DPH pre cestovný ruch a gastro má zostať.

Nižšie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre cestovný ruch a gastro by mali zostať aj v budúcom roku. Na margo pripravovaného konsolidačného balíčka verejných financií to povedal predseda SNS Andrej Danko.

Ako ďalej uviedol v politickej diskusnej relácii televízie TA3 V politike, v hre je aj napriek ďalšej konsolidácii oklieštenie transakčnej dane. „Zrušenie transakčnej dane pre živnostníkom a malé firmy je stále v hre. Neustúpil som,“ zdôraznil Danko.

Rokovania o konsolidácii pokračujú

Podľa šéfa národniarov, stále v koalícii prebiehajú rokovania o konsolidácii verejných financií v budúcom roku. Danko je presvedčený, že SNS prichádza na rokovania s konštruktívnymi návrhmi.

„V oblasti DPH sme prišli s návrhom o prenesení daňovej povinnosti na posledného odberateľa v reťazci. Chceme, aby bola zavedená extra daň na obchodné reťazce. Padajú úvahy o zlučovaní niektorých úradov, diskutujeme, čo v budúcnosti urobíme so župami,“ povedal Danko s tým, že SNS je nateraz s priebehom rokovaní o konsolidácii spokojná.

Majerský: Najprv musí šetriť štát

Predseda KDH Milan Majerský je presvedčený, že v prvom rade musí šetriť štát. „Škrtať musíme my. Štát je stále rozšafný. Nemôže sa stať, že štát znova všetko hodí na ľudí,“ zdôraznil Majerský. Predseda kresťanských demokratov je smutný z rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska.

„Všetky krajiny naokolo majú väčší rast HDP. O hospodársky rast sa vláda vôbec nestará. Ja som smutný z tejto vlády, pretože táto vláda zaťažila za necelé dva roky občanov Slovenska 4 miliardami eur,“ doplnil Majerský.

Aj predseda národniarov hovorí o prebujnenom štátnom aparáte. Danko nechápe, že každý rok narastajú položky napríklad v rezorte školstva, zdravotníctva či obrany. „Treba zanalyzovať, kde tie peniaze unikajú. Padajú rôzne návrhy,“ dodal Danko.

Menej samosprávnych krajov?

Predseda SNS chce na koaličnej rade znova riešiť počet samosprávnych krajov. „Nechcem do Vyšších územných celkov útočiť, ale treba povedať, že Slovensku stačí východ, stred a západ,“ zdôraznil Danko.

Pýtať sa chce aj na záchranky. „Ja sa bude pýtať, ako bude fungovať záchranný systém. Chcem vedieť, kto sa pokúšal manipulovať s tendrom na záchranný systém. Tu sa dá ušetriť 300 mil. eur. Vládu určite nechceme rozbíjať, ale pýtame sa koaličných partnerov,“ podotkol Danko s tým, že vláda by sa mala pozrieť na hospodárenie VšZP, peniaze podľa neho unikajú aj v rezorte obrany.

Vyššie zdanenie hazardu

Novovzniknuté ministerstvo športu a cestovného ruchu podľa Danka s verejnými peniazmi neplytvá. „Na riadenie ministerstva nezostáva ani 10 mil. eur. Zhruba 200 mil. eur, čo dostane ministerstvo zo štátneho rozpočtu, odovzdáva športovým zväzom,“ povedal Danko, pričom priznal, že Slovensko predsa len má ministerstvá, ktoré sú prebujnené.

„Šokovaný som počtom zamestnancov na MIRRI. Štát musí lepšie hospodáriť. Na ministerstve kultúry však veľa peňazí neušetríte, ale na ministerstve životného prostredia áno,“ konštatoval Danko.

Predseda KDH Majerský znova apeloval na výrazne vyššie zdanenie hazardu, o akom sa aktuálne hovorí. Taktiež rázne odmietol znižovanie počtu samosprávnych krajov.

