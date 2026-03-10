Daniel Bombic v poslednej šanci obhájiť sa: Nie som hrozbou pre spoločnosť ani antisemita

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Navrhuje, aby ho súd v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby.

Daniel Bombic, obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, tvrdí, že nie je hrozbou pre spoločnosť. Za trestné stíhanie vedené voči nemu viní zaujaté orgány činné v trestnom konaní. V utorok to uviedol pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku vo svojej záverečnej reči.

Rovnako zopakoval, že nie je antisemita. Trestne stíhaný je podľa jeho slov preto, lebo si dovolil kritizovať sionizmus, ktorý považuje za najväčšie svetové zlo. Zdôraznil, že nikdy nepripustí, že by gesto OK niekedy použil v extrémistickom kontexte. „Gesto som sa naučil pri potápaní v Juhoslávii,“ pripomenul Daniel Bombic.

Nespáchal vraj trestný čin

Súdený nie je podľa jeho slov ani za to, že by šíril extrémistický materiál, ale preto, lebo publikáciu Protokoly sionských mudrcov posudzuje inak. Pokračoval, že ani za to, že by elektronicky obťažoval, nie je súdený, ale preto, lebo sa nezľakol. Na konci svojej záverečnej reči zopakoval, že sa dopustil všetkých skutkov v obžalobe, avšak žiaden z nich nie je podľa neho trestným činom. Preto navrhuje, aby ho súd v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby.

Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zo zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, z prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania.

Ďalej z pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem. Obžalovaný trvá na svojej nevine.

