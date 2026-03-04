Zora Czoborová otvorene o móde a oblečení zo sekáčov. Jej postoj k lacným kúskom je jasný

Zora Czoborová je meno, ktoré mnohí poznajú vďaka jej dlhoročnému pôsobeniu vo svete fitness. Táto energická športovkyňa, ktorá pomáha ľuďom cítiť sa lepšie vo svojom tele, sa tentoraz otvorene vyjadrila k jednej módnej téme, ktorá rozdeľuje ženy na dva tábory. V jednom sú tie, ktoré milujú oblečenie zo „sekáčov“, v druhom zase ženy, ktoré majú voči tomu predsudky a odmietajú ho.
Fitneska má očividne v krvi nielen pohyb, ale aj cit pre módu. Zakaždým, keď sa objaví na nejakej akcii alebo podujatí, ukáže sa v úžasnom outfite, vďaka ktorému je neprehliadnuteľná. Zjavne si potrpí na to, čo si na seba oblečie. Potvrdilo sa to na jednej módnej prehliadke, kde sa predviedla v roli modelky a oslnila krásnou modrou bundou s farebnými odleskami a nápismi. Ako uviedla pre Šarm, ide o úlovok z fitpobytu na Santoríne.
V šatníku má kúsky, ktoré majú 22 rokov
Bola to láska na prvý pohľad. Ihneď ako zbadala bundu v obchode, vedela, že bude jej. „Keď som vošla do obchodu, zbadala túto bundu a videla, čo robia tie farby, tak som si povedala, že toto je kúsok, ktorý chcem mať. Nevedela som, k čomu ho budem nosiť a ako ho využijem, ale dnes už viem, že si k tomu môžem obliecť tepláky, legíny, rifle alebo niečo čierne, tak ako som to urobila aj dnes,“ povedala nadšená Zora.
Tomuto kúsku neodolala, no to sa nedá povedať o kožuchu, ktorý by ste u nej v šatníku hľadali márne. „Dnes som predvádzala kožuch, ale domov si ho určite nevezmem. Nie je to síce pravá kožušina, ale nepotrebujem ho mať vo svojom šatníku. Pravú kožušinu by som si nikdy nekúpila a umelé kožušiny sa mi páčia, ale väčšinu roka trávim v teple, tak to považujem za zbytočnú investíciu,“ uviedla podnikateľka.
Zora priznáva, že skrine u nej doma praskajú vo švíkoch. Má toho naozaj dosť, že už to nemá kam dávať. „Niektoré kúsky mám aj dvadsať rokov a je mi ľúto dávať ich preč,“ usmiala sa fitneska, ktorá sa však aspoň občas zvykne zbavovať niektorých kúskov. „Človek väčšinou inklinuje k rovnakým štýlom oblečenia, takže sa stáva, že mám niekoľko veľmi podobných strihov a farieb. Veci, ktoré som na sebe nemala niekoľko rokov, dám preč, aj keď sa mi páčia,“ pokračovala.
