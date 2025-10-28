Ďalšie samosprávy vyjadrili podporu 17. novembru. Zamestnanci úradov dostanú v tento deň voľno

Zamestnanci Župného úradu v Žiline aj Mestského úradu v Trnave budú mať 17. novembra voľno. V Trenčíne bude taktiež zatvorený mestský úrad.

Ďalšie samosprávy na Slovensku vyjadrili podporu Dňu boja za slobodu a demokraciu (17. november). Svojim zamestnancom udelia voľno, alebo úrady úplne zatvoria.

Zamestnanci Žilinskej župy dostanú voľno

Na znak úcty k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu budú mať zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) 17. novembra 2025 voľno.

Pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky to oznámila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

„Deň, keď si pripomíname vznik samostatného Československa, je pripomienkou odvahy, štátnosti a spoločnej cesty k demokracii. Sedemnásty november 1989 bol jej obnovením – symbolom znovuzískania občianskych a náboženských slobôd, víťazstva demokracie nad totalitou a návratu k dôstojnosti človeka,“ uviedla Jurinová.

Podľa nej sú hodnoty, ktoré 17. november reprezentuje – sloboda, demokracia, solidarita a občianska zodpovednosť – základnými piliermi života v slobodnej spoločnosti. „Aj preto sme sa rozhodli ponechať tento deň ako voľno pre zamestnancov úradu, ako symbolický prejav úcty k odkazu 17. novembra,“ doplnila Jurinová.

Zároveň vyzvala riaditeľov krajských organizácií, škôl, kultúrnych zariadení a ďalších inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aby si tento deň dôstojne pripomenuli, prípadne zvážili udelenie riaditeľského voľna žiakom a zamestnancom tam, kde to prevádzkové podmienky umožnia. „Ďakujem všetkým, ktorí sa svojou prácou zasadzujú o to, aby princípy slobody a demokracie boli živou hodnotou nášho každodenného života,“ uzavrela predsedníčka ŽSK.

Trnavskí poslanci sú s krokom vlády nespokojní

Podporu 17. novembru prejavilo aj Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave, ktoré vyjadrilo na utorkovom zasadnutí nesúhlas s degradáciou štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Toto opatrenia považuje za snahu o oslabenie historickej pamäti a zľahčovanie hodnôt, na ktorých stojí spoločnosť na Slovensku.

Mestské zastupiteľstvo považuje 17. november za symbol hodnôt, ako sú sloboda, demokracia, občianska angažovanosť, sloboda prejavu a vyznania a decentralizácie moci.

„MsZ mesta Trnava konštatuje, že konsolidácia verejných financií by nemala ísť na úkor dôležitých symbolov občianskej súdržnosti,“ uvádza sa v uznesení, ktoré pôvodne predložil mestský poslanec Rastislav Mráz.

Viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo informoval, že všetci zamestnanci tamojšieho mestského úradu a príslušných organizácií budú mať 17. novembra voľno. Podčiarkol dôležitosť sviatku pre demokraciu.

Vládna koalícia v rámci konsolidácie verejných financií schválila, že 17. november už nebude spojený s dňom pracovného pokoja. Zostáva však štátnym sviatkom.

V Trenčíne bude mestský úrad zatvorený

Aj v Trenčíne vyjadrili podporu 17. novembru. Mestský úrad tam bude v tento deň zatvorený, oznámilo mesto na svojej stránke.

„Ľudia v roku 1989 vyšli do ulíc, lebo už nechceli žiť v klamstve, strachu a neslobode. Dnes žijeme v dobe, keď sa sloboda považuje za samozrejmosť, ale nie je. Sloboda a demokracia žijú len dovtedy, kým ich chránime – slušnosťou, pravdou a rešpektom. Ako primátor mesta, ktoré bolo vždy súčasťou dôležitých historických momentov Slovenska, vnímam 17. november ako pripomienku zodpovednosti, ktorú máme voči sebe, nášmu mestu aj tejto krajine.

Preto budú moji kolegovia z mestského úradu i mestských organizácií mať 17. novembra voľno. Aby si tento sviatočný deň mohli užiť tak, ako si práve 17. november zaslúži. Ďakujem všetkým, ktorí sa o slobodu starajú aj dnes – svojou prácou, občianskou aktivitou či tým, že sa nezľaknú postaviť za správnu vec.“ uviedol Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

Rovnako budú zatvorené aj všetky materské školy a mestské základné školy, Základná umelecká škola Karola Pádivého a Centrum voľného času, o čom rozhodli ich riaditelia, ktorí udelili v tento deň riaditeľské voľno.

