Ďalšie sa stále môžu pripojiť: Už viac ako 300 firiem, škôl a organizácií ohlásilo voľno na 17. november

Voľno 17. novembra, teda na Deň boja za slobodu a demokraciu, už ohlásilo viac ako tristo firiem, škôl a organizácií. Ďalšie sa stále môžu pridať na stránke www.podporujemnovember.sk.
Informoval o tom koordinátor iniciatívy Podporujemnovember.sk a štatutár OZ Odvaha Peter Holub. Pripomenul, že hoci 17. november už nebude dňom pracovného pokoja, mnohé firmy, školy a organizácie sa rozhodli ponechať voľno pre svojich zamestnancov a študentov.
OZ Odvaha spustilo stránku podporujemnovember.sk, ktorá zverejňuje prehľad tých, ktorí si chcú daný sviatok ďalej pripomínať.
Stovky inštitúcií podporia symbolický význam tohto dňa
„17. novembra si občania pripomínajú Nežnú revolúciu a pád totalitného režimu v roku 1989. Hoci tento deň je stále štátnym sviatkom, vláda rozhodla, že už nebude dňom pracovného pokoja. V reakcii na túto zmenu sa tvorcovia portálu podporujemnovember.sk rozhodli zverejniť zoznam firiem, organizácií a škôl, ktoré napriek tomu udeľujú zamestnancom a študentom voľno. V zozname sa ich už nachádza viac ako sto a postupne pribúdajú ďalšie,“ objasnil Holub.
Zakladateľ iniciatívy dodal, že ideály slobody, demokracie a spravodlivosti, ktoré November 89 prinavrátil do našej spoločnosti, potrebujeme rovnako, ak nie viac než kedykoľvek predtým.
„Chceme si ich pripomínať aj napriek nezáujmu vlády o tento sviatok a ukázať, že stále nie sú ľahostajné veľkej časti spoločnosti,” vyjadril sa. Iniciátori apelujú na firmy, organizácie či školy, ktoré plánujú udeliť študentstvu či zamestnanectvu voľno na 17. novembra, aby sa pridali k zoznamu a symbolicky tak podporili význam tohto dňa.
„Firmu môžu prihlásiť aj jej zamestnanci alebo zákazníci, o škole môžu dať vedieť aj študenti či rodičia. Stačí vyplniť jednoduchý formulár na stránke,“ uviedol Holub. Občianski aktivisti z OZ Odvaha, ktorí za portálom stoja, sa usilujú umožniť ľuďom jednoducho a prehľadne na jednom mieste zistiť, kto všetko sa rozhodol pripomenúť si Deň boja za slobodu a demokraciu touto formou.
„Chceme zároveň motivovať aj ďalšie podniky, školy, neziskovky aj verejné inštitúcie, aby sa pripojili,” dopĺňa Holub. OZ Odvaha je nezávislá a nestranícka iniciatíva, ktorá, podporuje hodnoty slobody, demokracie a zodpovednú spoločnosť, web podporujemnovember.sk je jednou z jeho aktivít.
