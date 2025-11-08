Nech ľudia pokojne demonštrujú, odkázal Fico: Na 17. november naplánoval zasadnutie vlády aj podujatia Smeru

Premiér Robert Fico v relácii Sobotné dialógy na STVR oznámil, že na pondelok 17. novembra zvoláva zasadnutie vlády. Program rokovania by mala vláda dohodnúť na koaličnej rade, ktorá sa uskutoční 10. novembra. Fico zároveň vyhlásil, že rešpektuje, ak sa ľudia v tento deň rozhodnú demonštrovať, no nechce, aby došlo k stretom či napätiu medzi rôznymi skupinami.
„Zvolávam vládu na 17. novembra, budeme mať vládnu agendu. V pondelok máme zasadnutie koaličnej rady a budeme sa určite rozprávať o tom, čo všetko by na programe vlády mohlo byť. Pokiaľ ide o Smer, my si tiež pripravujeme svoje podujatia, ale jediné, čo si neželáme, aby došlo k akýmkoľvek kontaktom a rôznym možno násilnostiam, pretože počúvame všeličo,“ povedal Robert Fico.
Fico odmieta rušenie Špecializovaného trestného súdu
Dodal, že verí, že si ľudia 17. november pripomenú demokraticky. „Nech ľudia idú demonštrovať, nech vyslovia svoje názory, ale mňa to nejako špeciálne nevyrušuje, je to sviatok ako ktorýkoľvek iný,“ doplnil.
V diskusii sa premiér vyjadril aj k téme Špecializovaného trestného súdu. Zdôraznil, že „nikto zo Smeru nehovorí o jeho rušení“, hoci jeho ministri túto inštitúciu opakovane kritizovali. Minister obrany Robert Kaliňák označil Špecializovaný trestný súd za orgán, pri ktorom sa treba zamyslieť, či je „vôbec produktívnou zložkou súdneho systému“.
Minister spravodlivosti Boris Susko sa zase odvolal na slová podnikateľa Zoroslava Kollára, ktoré považuje za „mimoriadne vážne obvinenia spochybňujúce dôveryhodnosť tohto súdu a celej justície“.
Hlasovanie o dôvere vláde zatiaľ nie je na programe
V relácii sa Robert Fico vyjadril aj k hlasovaniu o dôvere vláde. Zdôraznil, že sa uskutoční „vtedy, keď to bude príhodné“ a že žiadny konkrétny termín zatiaľ určený nie je. „Nemáme tam žiadny termín,“ povedal. Výsledku hlasovania sa podľa vlastných slov neobáva, pretože koalícia má 79 poslancov.
„Pri 79 poslancoch je to nič, prejde to okolo mňa ako vínna muška,“ uviedol. Premiér tiež reagoval na obavy z rastúceho verejného dlhu. „Slovensko má dlh niečo vyšší ako 60 percent, vo Francúzsku majú 110 percent. Najvýznamnejšia ratingová agentúra povedala, že pozitívne nakladáme s verejnými financiami a dala nám pozitívny rating. Tak prečo vždy taká negativita? Buďme trochu konštruktívni, nie je všetko zlé,“ zdôraznil Fico a zároveň opakovane kritizoval moderátora za príliš kritické otázky.
„Máme vnútroštátnu úpravu, ktorá hovorí, že ak nejaké parametre nastanú, tak ja napríklad nemôžem využívať rezervu predsedu vlády a je potrebné prihlásiť sa v parlamente o dôveru. Keď to bude príhodné, tak sa to urobí,“ dodal premiér.
Napätie v koalícii pre zákon o hazarde
Robert Fico priznal, že vláda môže mať problém prelomiť prezidentovo veto pri zákone o hazarde. Ako dôvod uviedol nejednotný postoj Slovenskej národnej strany. „Poslanci Smeru budú hlasovať za prelomenie veta,“ uviedol. Poslanec Rudolf Huliak však varoval, že ak sa veto nepodarí prelomiť, zmení svoj prístup ku koaličným dohodám.
V zahraničnopolitickej časti relácie premiér zdôraznil, že Slovensko sa nebude podieľať na mechanizmoch, ktoré by umožnili konfiškáciu ruských aktív. Európska únia chce použiť približne 140 miliárd eur (takmer 4,8 bilióna slovenských korún) zo zmrazených prostriedkov na pomoc Ukrajine. Fico túto iniciatívu odmietol a kritizoval otázky moderátora, ktoré podľa neho neboli objektívne.
Robert Fico tiež oznámil, že Slovensko čakajú diplomaticky dôležité návštevy. Do Bratislavy majú pricestovať nemecký kancelár Friedrich Merz a čínsky prezident Si Ťin-pching. Podľa premiéra by Merz mal doraziť na prelome rokov.
„Som v dobrej kondícii a politika ma baví“
Na otázku, či plánuje pokračovať v politike aj po ďalších voľbách, premiér priamo neodpovedal. „Som v dobrej fyzickej kondícii a politika ma baví,“ povedal. Počas diskusie sa oprel aj do českej vlády Petra Fialu, o ktorej vyhlásil, že jej politika viedla k „deštrukcii Vyšehradskej štvorky“. Dodal, že o samotnom bývalom premiérovi sa vyjadrovať nechce, pretože „to nepovažuje za potrebné“.
