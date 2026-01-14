Ďalšia razia na Ukrajine: Vykonali kontrolu u expremiérky Tymošenkovej, mali nájsť obálky plné amerických dolárov

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Ukrajinou otriasajú ďalšie korupčné škandály.

Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková v stredu uviedla, že v noci „viac ako 30 ťažko ozbrojených mužov“ vykonalo raziu v kancelárii jej strany Vlasť (Baťkivščyna). Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v stredu obvinil nemenovaného lídra strany z „ponúkania nelegálnych výhod“ poslancom výmenou za lojálne hlasy v parlamente.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Francúzska tlačová agentúra uvádza, že obvinenou líderkou strany je zrejme práve Tymošenková. NABU zverejnilo video, na ktorom jeho príslušníci v kancelárii otvárajú obálky plné amerických dolárov.

Video zachytáva ženu s typickým účesom

Stála pri nich žena, ktorej tvár nebola viditeľná, no mala blond vlasy s typickým účesom, ktorý nosí Tymošenková – zapletený vrkoč obtočený okolo hlavy ako koruna. Tymošenková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že vyšetrovatelia prehľadali kanceláriu jej strany, pričom raziu odsúdila ako „PR trik“ a „politický útok“.

„Viac ako 30 ťažko ozbrojených mužov bez predloženia dokladov fakticky obsadilo budovu a zamestnancov vzali ako rukojemníkov,“ napísala Tymošenková, ktorej podľa jej slov zaistili pracovné telefóny, dokumenty a osobné finančné výkazy. „Kategoricky odmietam všetky tieto absurdné obvinenia,“ dodala.

AFP konštatuje, že k tejto razii došlo v rámci sérii obvinení z korupcie, ktoré v novembri viedli k odstúpeniu vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka. Korupčné škandály vyvolali v krajine silné pobúrenie verejnosti v období, keď Rusko pokračuje v úderoch na energetickú infraštruktúru, čo spôsobuje výpadky elektriny a ohrozuje dodávky tepla počas zimy.

