Ďalší znepokojivý incident v Európe: Dron nad letiskom v Mníchove zastavil prevádzku, polícia nasadila aj vrtuľník

Na mníchovskom letisku v piatok ráno obnovili prevádzku, ktorú prerušil spozorovaný dron v jeho blízkosti. Lety obnovili o 5.50 a celkovo ich bolo 30 odklonených alebo zrušených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hovorca nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa informoval, že „letecká prevádzka bola obnovená podľa plánu“. Celkovo bolo zrušených alebo odklonených 19 letov tejto spoločnosti.
Letisko uviedlo, že uviaznutým cestujúcim poskytlo spacie vaky, prikrývky, nápoje a občerstvenie. Nemecká polícia tvrdí, že niekoľko ľudí spozorovalo večer v blízkosti letiska dron a neskôr ho videli aj nad areálom letiska. V dôsledku čoho zrušili 17 letov a ďalšie presmerovali, oznámila v piatok tamojšia polícia. Obmedzenie zasiahlo takmer 3000 cestujúcich.
Do akcie sa zapojil vrtuľník
Vo štvrtok po 22.00 h preto preventívne uzavreli dráhy na letisku a polícia prehľadala oblasť, nič však nenašla. Do akcie sa zapojil aj policajný vrtuľník. Okrem toho presmerovali 15 príletov na letiská v mestách Stuttgart, Norimberg a Frankfurt, ako aj do Viedne v susednom Rakúsku.
CNN konštatuje, že ide o najnovší prípad uzatvorenia letiska v Európe z dôvodu preletu dronov. Minulý týždeň pre prelety dronov opakovane uzavreli letiská v Dánsku. AFP pripomína, že podobné incidenty ako v Mníchove sa v uplynulých týždňoch udiali aj v Dánsku, Nórsku či Poľsku. Kto za nimi stojí nie je jasné. Niektoré európske krajiny obviňujú Rusko, ktoré to však odmieta.
